Après la France, l’Italie se réveille et proteste, dans l’indifférence des médias

En ces heures à Turin, en Italie, des manifestations de rue ont lieu contre l’imposition du green pass, lancée par le gouvernement à partir du 6 août prochain. Une vidéo explicative est ici : https://twitter.com/max_aer/status/1418320619301744647

Il est intéressant de noter que la presse italienne, tout en vantant d’une part le magnifique sort progressif de ce pass, accueilli comme la méthode du siècle capable d’arrêter la propagation du covid, ait, en ces jours, joyeusement gardé le silence sur ce qui s’est passé sur les places de toute la France. Simplement, elle a ignoré que les Français sont descendus dans les rues pour protester contre toutes les formes de dictature sanitaire, affirmant ce dont ils sont le plus fiers : « Liberté ! »

Il y a un problème évident de communication et donc de démocratie. C’est assez évident non seulement par ces omissions effrayantes, mais aussi par le nombre de posts et de pages qui ont disparu de la circulation ces jours-ci parce que d’une certaine manière contre le green pass. Ces derniers jours, le journal italien Scenari Economici, avait publié un article dans lequel il évoquait la démission annoncée de médecins français si cette mesure était jamais entrée en vigueur. La page en question n’est plus disponible.

Le même sort est arrivé à un post écrit par le philosophe Diego Fusaro sur sa page et suivi de centaines d’éloges adressés au peuple français, dans lequel il était écrit : « La France dit non au Léviathan thérapeutique et à la pratique infâme de discrimination des carte verte ».

Pour l’instant, Twitter fait circuler librement des réflexions, des photos et des vidéos de contestation centrées sur le refus du laissez-passer vert. Cliquez simplement sur #greenpass et de nombreux documents apparaissent sur le sujet qui est plus sur la crête de la vague que d'autres. Par souci d'exhaustivité, il faut dire que le green pass obligatoire n’a pas été pris pour le Parlement italien, un lieu où des milliers de personnes restent ensemble dans un lieu fermé plusieurs heures par semaine.

Entre-temps, pour la journée du 24 juillet prochain, contre la dictature sanitaire, des manifestations sont prévues sur plusieurs places italiennes à la même heure : 17.30.