Avons-nous les moyens d’entretenir les parlements européens ? Avons-nous même les moyens de l’Europe ?

@Et hop !

Quand on parle de l’Europe, c’est juste une facilité de langage. Si l’Europe était une réalité, il n’y aurait pas besoin de 40 interprètes à l’assemblée.

Cette Europe, ou cette UE si vous préférez, c’est l’union de la carpe et du lapin (i.e. : Expression française servant à décrire une union mal assortie, comme entre deux bêtes d’espèces différentes et par extension, une alliance impossible par nature entre deux choses qui paraissent s’exclure mutuellement).