Bonne retraite, Frau Merkel !

@Nicolas36

Macron espère probablement son soutien et sa bénédiction pour obtenir le poste de son rêve : Président de l’UE fédérale.

Il peut aller se brosser !!! Mais nous autres les Français on est « baisés ».

.

Je crois qu’elle est physicienne. Ceci dit, après tout ce que vous reprochez à Merkel, je suppose que vous êtes favorable au Frexit, non ? Nous ne sommes pas condamnés à être les larbins du couple germano américain !

Car ce que ne dit pas Rakoto, c’est que le couple franco allemand est une légende urbaine servie uniquement aux Français ! Sous la pression de Kennedy, les Allemands ont ajouté un préambule au Traité de l’Elysée, où ils remettaient tout ce que refusait de Gaulle. Ceci n’est qu’un des innombrables mensonges servis aux Français sur la construction européenne...

Le vrai couple est germano américain, c’est sur le site de la Maison Blanche.

The German-American Alliance for the 21st Century Joint Statement by President George W. Bush and Chancellor Gerhard Schroeder