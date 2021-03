Bosch ou la nécessité du produire en France et du #Frexit progressiste

@HELIOS

£$3%*& ?.... Grrr je me suis gouré de cadre et j’ai envoyé le texte incomplet

Lisez cette version... excusez moi encore

. en France, la solidarité sociale, le seul systeme humain qui permet a une civilisation de ne pas être une bande de sauvage où règne la loi du plus fort est financée par le travail... comme les ressources de l’etat l’est par les impôts directs et indirects (taxes).

Donc, pour chaque activité professionnelle, que ce soit une activité entrepreneuriales soit une activité dépendante (salariée) une cotisation obligatoire est exigée à la personne morale et a la personne physique.

Le bilan comptable de ces activité de création de richesse est donc grévé de cette charge sociale que n’ont pas les pays qui ont fait un choix différent.

Cela entraîne une distorsion a partir du moment où il existe un marché ouvert sur lequel tout le monde peut intervenir.

La solidarité sociale, lorsqu’elle existe chez ceux qui n’ont pas fait le même choix qu’en France ne se répercute pas sur le prix des biens et services echangés.

La France est pénalisée, non pas par ses choix, ni par son organisation sociale mais par une pratique qui consiste a répercuter les couts sociaux sur les prix alors qu’elle devrait les isoler comme on isole les taxes lors des echanges exterieurs. Cela permet d’équilibrer les termes de l’échange.

La France est également pénalisée par deux autres phénomènes qui deviennent de plus en plus difficile a supporter, ce sont respectivement

— l’absence de droit de douanes qui permettraient d’equilibrer les mécanismes de dumping divers et en tout cas appliquer les politiques choisies par notre pays...

— l’absence d’une politique de respect (oui, je sais, le respect dans le commerce...) qui consiste a surveiller et appliquer les mécanismes de réciprocité qui sont la base d’échanges sincères et en tout cas loyaux et justifiés.

Alors, maintenant, la localisation de la production en France ne réside plus que dans des options de sécurités globales ou restreintes... de souveraineté et surtout permettent d’exercer toute la capacité d’une population a croitre dans tous les domaines y compris son auto-estime pour son propre developpement industriel, scientifique, artistique etc...

Ce qui se passe actuellement est une chute fantastique des capacités d’un pays qui ne sait plus rien faire parce qu’il a transféré son savoir faire a des sous-traitants qui ont dépassé un maitre endormi sur ses lauriers en fin de vie.

Même notre école qui faisait encore illusion et nos université ne valent plus rien (entre la perte de la langue, les méthodes d’enseignement douteuses et l’absence de neutralité du corps enseignant)... et les lambeaux de nos industries sont a l’agonie : regardez Sanofi... il ne nous reste que quelques écueils que la marée n’a pas encore submergé du coté de l’armement (voir Dassault)..... Même l’électronique, même l’informatique n’est plus rien ou quasiment plus rien.

Que faire.... ???

A mon humble avis, il faut commencer par abandonner l’idée qu’a plusieurs on est plus fort ! c’est faux, les faibles restent faibles même a plusieurs.

— Il faut changer le modèle de l’UE, et si ce n’est pas possible regarder ce que font les britanniques avec attention...

— il faut récupérer notre monnaie ou tout du moins la souveraineté dans ce domaine. On peut la garder en restant dans l’Euro malgré ce que racontent quelques ensembles politiques qui ne jurent que par dogme...

— il faut retrouver des frontières, a tous les niveaux et dans tous les domaines car l’extérieur ne peut être équivalent a l’intérieur du pays sinon, nous seront tous identiques au même niveaux que les pays les plus pauvres

— il faut retrouver un maximum d’homogénéité humaine, notre histoire, notre langue, nos choix religieux historiques (je ne m’expliquerai pas plus)...

— il faut enfin que notre peuple redevienne fier d’être lui-même, de son histoire et de son avenir... rien de ce qu’il se fait aujourd’hui dans ce domaine.

Bon, vous pensez ce que vous voulez, certes, pour ce qu’il me reste... j’ai déjà délégué avant d’offrir a mes enfants la gestion de leur propre avenir, et apparemment ils agissent dans la bonne direction.

Si la France n’est pas accueillante pour ceux qui pourraient apporter de la richesse qu’ils soient français ou étrangers, ce n’est pas strictement pour une question de couts. C’est important, certes, mais tout le contexte est devenu défavorable et en particulier :

— le poids d’une administration omnipotente...

— des règles et de lois délirantes...

— un peuple qui n’est plus accueillant mais soumis avec tous les risques que cela implique

— une dynamique qui s’effondre tuée par le principe précaution, la perte d’identité, les radars, les dogmes...

— et enfin, une élite qui n’en est plus une dont les choix conforte la perte d’une nation qui ne se respectent plus elle-même.

Bon, voila, j’ai encore écrit un article à l’intérieur d’un autre, pardonnez-moi

Je vous remercie de m’avoir lu jusqu’au bout

Bonne journée