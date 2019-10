Brexit à J-10 : Boris Johnson large maillot jaune

Juste un petit détail :

l’histoire du backstop a été amenée pour contenter les unionistes d’Ulster et éviter une frontière douanière entre Grande Bretagne et Irlande du Nord.

Du coup ils ne sont pas très contents du nouveau projet.



C’est vrai que vu de France, il n’y a pas de sujet, puisqu’on n’est pas concerné, etc etc etc...

Les brexiteurs parisiens sont impayables.