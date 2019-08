Brexit : Boris Johnson, bien plus raisonnable que l’UE et bien des média

La couverture du Brexit continue décidément à être totalement ubuesque. L’arrivée de Boris Johnson à Downing Street a été combattue jusqu’au bout par les opposants au Brexit. La présentation du nouveau premier ministre est effarante de parti-pris et de manque de recul, quel que soit son parcours. Aujourd’hui, il est probablement bien plus raisonnable et en bien meilleure position qu’on ne le pense…

La raison est, aujourd’hui, à Downing Street