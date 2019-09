Brexit : le déshonneur des travaillistes et du parlement britannique

Les quinze derniers jours ont encore été riches en rebondissements dans l’interminable feuilleton du Brexit. Boris Johnson a affronté la rebellion des parlementaires qui veulent lui imposer de ne pas quitter l’UE sans accord et quelques défections. Il a répliqué en proposant des législatives mi-octobre, ce qui a été refusé par les travaillistes qui les réclamaient il y a quelques semaines…

La négociation et la démocratie pour les nuls

Je suis assez sensible aux idées économiques avancées par Jérémy Corbyn, qui a marqué un net virage à gauche de l’ancien parti de Tony Blair. En 2016, je voyais en lui et Bernie Sanders la réplique idéologique de Reagan et Thatcher, quarante ans plus tard, peut-être les signaux avancés de la revanche à venir des progressistes sur les oligolibéraux . Et même s’il n’avait pas soutenu le Brexit, son manque d’enthousiasme pour défendre le choix inverse me faisait penser qu’il pourrait accepter de sortir de cette UE si oligolibérale et largement en contradiction avec son programme économique, qui comprend des nationalisations de service public que l’UE pousse à casser, comme la SNCF