Brexit : May en mode Tsipras

« Le Brexit signifie Brexit », lignes rouges : Theresa May avait adopté un discours très ferme sur l’application de la volonté exprimée par le peuple britannique. Las, dans cette Union Européenne, même quand on souhaite la quitter, il semble décidément que les vœux démocratiquement exprimés des électeurs comptent moins que ces règles qui enserrent nos démocraties, comme avec la Grèce.

Capitulation en rase campagne

Car l’accord qu’elle défend aujourd’hui pose bien des problèmes. Si le maintien dans une union douanière était un objectif, les modalités vont bien plus loin que l’objectif initialement affiché. De facto, le Royaume-Uni reste dans le marché unique, comme le note Boris Johnson . Et Londres ne retrouve pas pleinement la main sur les mouvements de personnes. Pire, non seulement tout reste en état d’ici à la fin de la très longue période de transition, jusqu’en décembre 2020, mais en cas d’absence d’accord d’ici là, tout restera en place . En clair, dans la négociation à venir, May accepte de se placer dans une position défavorable puisque l’UE aura intérêt à ce que rien ne change, affaiblissant sa main !