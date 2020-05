Budget européen : Bruxelles présente la facture à la France

La présentation de la proposition de budget de la commission européenne a suscité l’enthousiasme des plus fédéralistes, Pierre Haski parlant d’un moment hamiltonien. Mais ce qui frappe quand on examine ces propositions, qui occasionneront une rude négociation, c’est à quel point la France perd sur tous les tableaux : demande d’un nouveau chèque colossal et attaque de la PAC.

L’UE réclame 92 milliards de plus à Paris

Mais il est effarant que certains détails n’émergent pas plus dans le débat public, même si les chiffres ne sont pas très clairs dans le magma du plan européen. Un document de travail mis en ligne sur le site de la commission évoquait ainsi pour la France une contribution de 130 milliards aux 750 du plan additionnel, pour 78 de crédits , laissant une contribution nette supplémentaire de 52 milliards pour notre pays ! Depuis, la note est montée puisque la commission rapporte que la France ne toucherait que 38,8 milliards de crédits additionnels contre 172,7 à l’Italie et 140,4 à l’Espagne . Ce qui signifie qu’avec 130 milliards de contribution sur les 750 additionnels demandés par la commission,! Bien sûr, la commission en demande encore plus à Berlin mais la France est devenue le deuxième contributeur net au budget…

Bien sûr, l’Allemagne serait amenée à payer plus, mais, en utilisant les quatre frugaux, elle peut limiter sa contribution et limiter la mutualisation des dettes . Et au final, les montants sont faibles par rapport aux excédents dégagés avec l’UE , contrairement à la France, en déficit. Il est donc encore plus aberrant que le coût de cette nouvelle proposition de budget ne soit pas davantage évoqué.