C’est nouveau : les banques de chaleur...

On connaissait les banques alimentaires qui permettent aux nécessiteux de se nourrir, voici que s'ouvrent en Grande-Bretagne des banques de chaleur... des lieux pour trouver un peu de chaleur en plein hiver...

"Malgré le froid, les Britanniques les plus modestes n'allument pas le chauffage, car cela coûte trop cher. Pour leur offrir un peu de répit, des municipalités, des associations, des commerçants mettent à leur disposition des lieux chauffés.

Il fait déjà -3° C à 18 heures dans une ville de l’ouest de l’Angleterre. Et Le froid se glisse au cœur de tous les foyers. "Nous sommes absolument congelés. Je passe mon temps à surveiller le compteur d’énergie. Il dépasse le budget à la fin de chaque semaine", déplore Claire Williams, habitante de Runcorn (Royaume-Uni).

Avec une facture de 350 euros de facture mensuelle, cette mère de famille ne peut se permettre plus de 20 minutes de chauffage par jour. Le reste du temps, ses jumeaux sont blottis sous les couvertures et le froid aggrave l'asthme de l'un d'eux.

"Je suis complètement gelé quand je me couche, je dors mal, parce que j'ai du mal à respirer." commente l'un des garçons.

"Quand je rentre de l'école, tout est glacial, je ne sens même plus mes mains. Alors je me glisse sous des couvertures et j'attends sur le canapé." dit l'autre.

"Je gagne pourtant un salaire décent, je devrais pouvoir assurer un foyer chaud à mes enfants", déclare la mère de famille.

Comme eux, plus de trois millions de foyers britanniques ne peuvent plus se chauffer cet hiver, depuis que les prix de l’énergie ont presque quadruplé.

Alors, un peu partout, le pays voit fleurir des locaux d'un nouveau genre, des espaces chauds ou banques de chaleur, sur le modèle des banques alimentaires.

Par exemple, une salle communale prisée des retraités, comme un ancien postier qui peine à boucler les fins de mois avec 600 euros de pension.

600 euros pour vivre ? C'est indigne !

"J'ai décidé de venir ici plusieurs heures dans la journée parce que ça me permet d'économiser le chauffage à la maison... C'est un peu triste parce qu'on pense aux gens qui nous voient et se disent qu'on doit vraiment être pauvre. C'est dégradant." explique ce retraité.

"J'ai cent euros d'impayés et tant que je ne les ai pas réglés, je ne peux allumer ni le chauffe-eau ni la chaudière. Quand mes enfants viennent à la maison et qu'ils ouvrent les robinets, ils s'étonnent qu'il n'y ait même pas d'eau chaude. C'est embarrassant." dit un autre.

Offrir à tous quelques heures au chaud, c'est la promesse des 3600 banques de chaleur aujourd'hui recensés au Royaume-Uni.

Gérées par les municipalités, des associations, parfois par des boulangers.

Un boulanger a ainsi décidé de partager la chaleur de son four : "L'essentiel de la chaleur s'échappe par la pièce au dessus qui me servait de remise. Je paye déjà pour cette chaleur, alors, autant qu'elle profite à d'autres."

Une remise qu'il a débarrassée pour l'aménager en salon accueillant est accessible à tous par une entrée indépendante.

"Les factures me font peur. Alors, je viens juste m'asseoir ici avec une tasse de thé et quelques biscuits. Comme ça, j'ai chaud et je ne consomme pas de combustible à la maison." déclare une dame âgée.

"Je sais que ce n'est qu'un pansement sur une blessure bien plus profonde, mais il faut bien que quelqu'un le fasse." dit le boulanger.

Passer l'hiver dans un logement non chauffé peut être lourd de conséquences sur la santé. Selon les associations, la précarité énergétique causerait chaque année la mort de plus de 10 000 personnes au Royaume-Uni et cet hiver pourrait s'avérer plus meurtrier que jamais."

Terrible bilan ! Quelle régression ! On se croirait revenu au Moyen Age...

