Ce Brexit qui affaiblit l’UE, et pas la Grande-Bretagne

Et dire que les Bremainers et les soutiens de l’UE annonçaient un véritable suicide de la Grande-Bretagne en cas de départ de l’UE. Depuis, le projet peur se prend le mur de la réalité de plein fouet, et il y a fort à parier que la sortie de la période de transition, début 2021, continuera à infirmer leurs prévisions, affaiblissant plus encore une construction de plus en plus dysfonctionnelle.

Une Grande-Bretagne plus forte et plus sociale