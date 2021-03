Ce Brexit qui disqualifie toujours plus l’UE

La faillite de l’UE n’est ni synonyme ni liée à une vertu quelconque du Brexit.

Pour ce qui est de la « droitisation », Johnson n’a pas de leçons à recevoir de l’UE, pas plus que pour la « catastrophe économique ». Demandez aux salariés britanniques. Lui et la gentry ont simplement tenté une fuite en avant en faisant cavalier seul et en faisant, à l’époque, la cour à Trump pour être « partenaire privilégié ». Mais on ne change pas les effets si on ne change pas les vraies causes, à savoir globalisation, financiarisation, délocalisations, etc, Causes portées par l’UE, certes, mais qui ne disparaitront pas du seul fait de la sortie de l’UE.

Supprimer les symptômes ne sert à rien.