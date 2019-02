Ce Brexit qui rend l’UE encore plus détestable

Les fanatiques de l’UE doivent probablement se réjouir. Le psychodrame sur le Brexit semble aujourd’hui limiter les velléités de sortie de l’euro ou de l’UE, devant l’apocalypse que provoquerait le départ de la Grande-Bretagne de l’UE. Et si cette interprétation des choses était par trop superficielle, du fait notamment de sa défense par des personnes pour qui l’UE est une religion ?

Des angles-morts économiques et démocratiques

Et quel est ce projet européen qui dit explicitement vouloir faire mal à un futur ancien membre ? Quel est ce projet européen où un de ses architectes, Jacques Attali, peut dire qu’il n’y a pas de sortie prévue, ou qu’elle est impossible ? L’UE apparaît une nouvelle fois comme une construction anti-démocratique et sa défense par les milieux patronaux montre bien a contrario qui sert cet ordre juridique et institutionnel. Et ce n’est pas les peuples et les citoyens, mais bien les intérêts des grandes multinationales qui veulent pouvoir déplacer les biens, les personnes et les capitaux sans la moindre contrainte. L’UE est une camisole démocratique au service des intérêts des plus riches et des plus puissants.