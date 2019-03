Chers amis britanniques, osez donc un second référendum sur le Brexit !

les Britanniques ont voté la sortie de l’Europe sans vraiment connaître les tenants et aboutissants

Et blablabla...Mensonge grossier et insultant ! Pas besoin d’avoir un master en économie pour voir que le pays est fracturé en deux, les très riches et les très pauvres, et la partie lésée a juste pensé que le système clochait forcément quelque part. Et elle a été plus nombreuse à dire non. C’est comme ça.

De toute façon les Britanniques ont avant tout voté avec leurs tripes, c’est le plus important dans une élection. La motivation et pas les chiffres (plus ou moins biaisés).



Et dans une démocratie, c’est le boulot des représentants du peuple de mettre en oeuvre les souhaits exprimés par le peuple.

Or, ce qui s’est passé depuis deux ans est juste scandaleux. Les élites, moins nombreuses, ne sont pas d’accord pour sortir, et font un cirque pas possible pour contourner la décision populaire, en espérant avoir le peuple à l’usure.

A titre personnel, je regrette que les Britanniques sortent, mais jamais je ne porterai de jugement sur leur vote. Et sûrement pas sur leur légitimité intellectuelle à voter !