Comment l’après Brexit confirme nos vues

Historiquement, les anglais sont toujours sortis vainqueur d’une négociation.

Barnier est la bonne personne pour ce genre de négociation et son refus obstiné de parler en anglais est un bon exemple. Il montre par là que le choix de sortir de l’UE est un choix anglais et que l’UE en a rien à faire de savoir si ce choix sera préjudiciable ou pas pour le Royaume Unis. En une phrase : « Ils ne feront plus parti de l’UE alors qu’ils se démerdent ».

Seulement voilà l’UE étant ce qu’elle est, c’est à dire un « bordel organisé », Barnier n’est plus tout seul à négocier, mais le parlement européen et les états membres sont entrés dans la danse et on fait la première connerie du siècle à savoir : imposer un calendrier des négociations. La GB n’en attendait pas moins et n’a plus qu’à jouer la montre pour forcer l’UE à se précipiter, car ces derniers aussi stupides que débiles, voudrait boucler ce dossier avant les élections au parlement de 2019.

J’espère que l’UE va se reprendre et se dire que la fin des négo peut attendre 2025 voir plus loin. L’important est que l’UE ne soit pas perdante.

Le seul levier qu’a la Grande Bretagne dans ses négociations reste le sort des ressortissants européens en Grande Bretagne. BMW enn’ a rien à faire de perdre des ventes en GB, il s’est déjà organisé et est en train de conquérir de nouveau marché dans d’autres pays. Une société ne s’assoie jamais sur ses acquis et évolue en fonction de la loi du marché. Et la GB n’est qu’un pion dans cette loi du marché.

Si on veut sortir victorieux de cette négociation (car la GB n’est plus notre allié et il faut en tenir compte), il faut se donner du temps au temps et laisser faire un interlocuteur : Barnier et son équipe.





Les anglais vivant en France en Espagne, au Portugal, l’ont trés bien compris et après un moment de stupeur commencent à demander en masse leur nationalisation à un état membre de l’UE. Ils ont tourné la page de la GB. A nous de jouer sur ce levier pour les accueillir en masse et faire ainsi comprendre que la futur situation économique de l’Angleterre ne sera pas bonne pour les anglais.





Pour ce qui est de la situation économique de la GB après sa sortie de l’UE, on en reparle dans 10 ans, mais j’ai déjà ma petite idée sur la question