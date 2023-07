Considérations françaises - pour l’étranger européen, oxydantal* et autre

En l'honneur du 14 à venir...

1. La France, pays de l'Amour, de la Liberté, des Lumières et des Droits de l'Homme... bla-bla-bla-bla-bla. C'est à ce petit lait que nombre de générations grandissaient encore, avant ce siècle. Tout le monde y crut : les immigrants du Quart-Monde (à l'époque unipolaire des USA régnant sur l'Oxydant* régnant sur la Terre, on disait Tiers-Monde, mais depuis il y a eu l'émergence des BRICS - Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud - du genre à multipolariser malgré la volonté des USA, à te fracturer la belle prétendue unité oxydantale*... d'ailleurs l'Europe, c'est aussi les Slaves et les Slaves, c'est aussi la Russie : donc l'Europe, ce n'est pas forcément l'Oxydant*, CQFD, puisqu'elle peut choisir entre les USA et la Russie, et tant pis si elle est devenue une seconde zone : l'Hellenikè aussi, était une seconde zone pour Rome ou la Catholicité, et pourtant elle en détenait la Pensée, la Culture et la Langue)... mais où en étions-nous ? Ah oui : les immigrants du Quart-Monde crurent au petit lait du blabla, tandis que les autres Oxydantaux* nous raillèrent pour notre arrogance.

2. La France, pays de l'Amour ?... Pour les Français, le pays de l'Amour romantique, c'est l'Italie, mais l'Amour passionnel c'est l'Espagne. Pourquoi la France serait-elle le pays de l'Amour ? Parce qu'elle est, dans la psychogéographie nordique ou anglo-germanique (les ressortissants du monde nordique seraient-ils dispersés dans tout l'Oxydant* jusqu'en Nouvelle-Zélande...) au Sud. La France est au Sud de la psychogéographie nordique/anglo-germanique. Et pourtant, on loue l'Amour sexuel des Scandinaves. Enfin quoiqu'il en soit, la Grande Aquitaine avait bien laissé le souvenir de l'Amour courtois, quand même. Qu'en reste-t-il ? "Eh madame, wesh la vie de ma mère t'es trop bonne" (sketch de Djamel Debbouze, qui fait encore partie de cette génération nourrie à ce petit lait, pour faire encore sentir toute la dégénérescence, socioéducativement). Réminiscence d'une Antique Déesse dont les Basques auraient gardé la trace, dans leur singulière Mari sans E ?

3. La France, pays de la Liberté. Enfin de quelle liberté cause-t-on ? Sûrement pas celle d'entreprendre ! Bien qu'il n'y soit pas interdit... Mais les emmerdes y sont si grandes !... La Liberté d'Aimer, sûrement. Les Français aime l'amour, sûrement, or l'amour donne des ailes. L'amour se veut plus fort que tout, par-dessus tout, comme l'amour chrétien. C'était donc un amour essentiellement catholique, de base, toujours véhiculé par les moeurs laïques, quoiqu'elles en disent. Où alors, on se donne le droit, par amour (au sens de l'amour éthérique, agapè) de réclamer tous les petits laits de la part de l'Etat, au nom de ses libertés vécues comme droits, à commencer par le droit d'aimer... tout était dans le Mariage Pour Tous encore récemment : le contraire du Mariage Pour Tous, c'est "forcément" la tyrannie et la haine, même si on les cherche encore elles aussi en majorité même chez les opposants. Et comme "il y a plus de place au paradis pour dix pécheurs que pour un seul juste", on estime que Nahel était un bon bougre. On se concentre sur le fait qu'il ne méritait pas de mourir. Et c'est tout. On l'aime, parce qu'aimer rend libre - il paraît - et les émeutes n'étaient que de l'amour révolutionnaire refoulé. "Sinon ta gueule, bisous."

4. La France, pays des Lumières, ça commence à devenir un petit peu plus sérieux, parce qu'après le Britannique Francis Bacon, empirique dans la démarche, il y a René Descartes, méthodique dans la démarche. Les deux réunis donnent les sciences. Mais les Anglo-Germains se souviennent avant tout de Descartes, pour un immense contributeur en mathématiques : c'est Descartes qui a inventé plein de signes toujours en vigueur de nos jours, facilitant l'écriture épurée des mathématiques, c'était du génie de sa part, en dehors de l'invention du chiffre néant, zéro, par les Indiens (d'Inde - pas les Amérindiens...) dont nous héritâmes par la voie arabe, intermédiaire avec le Lointain-Orient (le Proche-Orient c'est l'Egypte et Israël, le Moyen-Orient ce qui les environne, et l'Extrême-Orient le monde bridé avant tout - pour un Européen, Vaste Oxydantal* dans la mentalité... comme Bon Européen dans la réalité. Bref, le Lointain-Orient c'est l'Inde inventrice non sans raison spirituelle, du chiffre néant, zéro, mais aussi au hasard le Khazakstan). BREF. René Descartes en France, est retenu pour un métaphysquement égocentrique "je pense donc je suis", la tabula rasa (table rase du doute hyperbolique) donc le rationalisme, et une mécanique des passions à base d'esprits-animaux aujourd'hui démentis par les sciences et la notion de sentience, mais qu'importe ? La mentalité française s'en accommode par-dessus le reste et déploie une mécanique (com)passionnelle qui peut se passer des réalités.

5. La France, pays des Droits de l'Homme. Franchement on a fait oublier (si seulement on a un jour bien été informés) que les premiers à tempérer les ardeurs tyranniques ce furent les Anglais, après la démocratie terroriste de Cromwell : un prototype des Républiques populaires soviétiques mais aussi de la Terreur révolutionnaire française. D'aucuns estiment volontiers que la France actuelle est dans une autre forme de démocratie tyrannique, genre capitaliste (pseudo-)"libérale", et précisément establish-entrepreneurist à la manière de la technocratie européenne et tous ses think tanks. Mais bon : c'est plus facile à balancer à la figure du monde par amour catholique laïcisé de la révolte, qu'à démontrer par A+B, et par le détail dans les contrées au cas par cas, sans parler des autres Européens (Vastes Oxydantaux* dans la mentalité... comme Bons Européens dans la réalité) qui font par exemple un Brexit, pour des motifs véritablement libéraux quoi que potentiellement biaisés dans leurs observations... Enfin les Droits de l'Homme actuels, prétendus universels, ils datent du monde post-Seconde Guerre mondiale, dont la France n'est ressortie "gagnante" que pour les formes et d'obscurs enjeux diplomatiques la dépassant, dont les acteurs se mordaient les doigts jusqu'en 2009 où elle rejoignit "enfin" l'OTAN, succursale des USA prêts à sacrifier les Européens (Vastes Oxydantaux* dans la mentalité... comme Bons Européens dans la réalité). Les Droits de l'Homme français, issus d'une Révolution terroriste, sont avant tout pris en sandwich entre l'Habeas Corpus anglais et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme désormais onusiens.

6. Quel est le point commun entre l'Amour courtois, la Liberté d'aimer (donc de se révolter par amour catholique laïcisé), les Lumières cartésiennes, et la prétention aux Droits de l'Homme ?... Le point commun c'est l'idéologie, au sens des sciences sociales, c'est-à-dire la logique des idées qui travaillent la culture française. Mais aussi l'idéologie, au sens des mouvements politiques, c'est-à-dire des pensées actionnelles réfractant les réalités. Oh, ce n'est pas que l'Amour courtois soit bien idéologique, mais pourtant qu'il est idéaliste. Ni que la Liberté d'aimer (donc de se révolter par amour catholique laïcisé) soit idéologiquement formalisée, mais pourtant elle est éthérée, camusienne. Ni que les Lumières cartésiennes soient d'idéologie politique, mais pourtant elles sont rationalistes. Ni que la prétention aux Droits de l'Homme soit dénuée d'émotivité, mais pourtant elle est intellectualisée. De sorte que ce cocktail produise une culture théorique. Les Français spéculent, conceptualisent, essaient. Certes, entre la recherche empirico-rationaliste, la dissertation en trois parties, l'essai et le roman, il y a un monde - Monde Français - saisi entre le Nord (Bacon, Hegel) et le Sud (Machiavel, Cervantès). C'est qu'il est et du Nord et du Sud, ni du Nord ni du Sud : il est au Centre de la Rose des (huit) Vents directionnels, et en plus il s'agit d'un Hexagone : une figure spéculative, conceptuelle, qui essaie quasiment l'octogone de ladite rose... La culture française, c'est un peu Emmanuel Macron qui muse, façon de bouter.

7. Le·a Français·e, c'est un point médian : rien que l'idée d'avoir symbolisé le néoféminisme par un tel signe linguistique, est en soi tout un symbole français. Car le·a Français·e, paradoxalement, cherche la modestie. Vous me direz : il la recherche peut-être parce qu'il en manque ? Et pourtant, c'est bien parce qu'il en a, que le Quart-Monde adore se permettre (au pire) d'"enculer la France" et d'y émeuter ou (au mieux) de s'en faire un énième moraliste, dans le genre de Léopold Senghor ou Tahar Ben Jelloun. En tout cas le·a Français·e se fait modeste envers l'étranger, par libre amour catholique laïcisé. Et d'ailleurs les étrangers du Quart-Monde exigent instamment, stridemment, expressément, que le·a Français·e se comporte selon sa dimension spéculative, conceptuelle, essayiste, tandis que face à cette exigence le·a Français·e s'imagine une vanité responsable ou une responsabilité vaine (surtout de gauche, mais la gauchiphilie est largement à droite aussi, en tant que "française"). Idéologique, c'est-à-dire intrinsèque à sa culture (sciences sociales) comme extrinsèque à ses politiques (idéologies gauchophiles). Par contre, un Vaste Oxydantal* dans la mentalité comme un Bon Européen dans la réalité, quand il n'est pas Français·e, aura pour cette structuration idéologique, soit de l'émerveillement philosophique ou juvénile, soit du malaise jusqu'à soupçonner l'arrogance. C'est d'ailleurs à cause de l'émerveillement, que ces étrangers oxydantaux*, européens et bons européens, aiment la France - rien d'autre (par exemple : ils n'y cherchent pas ses régionalismes pourtant prégnants, entre l'Alsace, la Bretagne, le Pays Basque et la Corse, et tant d'autres régions-tampons telles que l'Aquitaine, le Loirais, le Centre, la Normandie, le Nord, la Champagne, la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Auvergne, les Alpes, la Provence, l'Occitanie ou la Gascogne - d'ailleurs, Paris n'y voit romainement que "de la Province"... bien qu'en quête de modestie ! Modestie post-romaine, de moeurs anciennes, depuis leur "Lutèce" au nom pourtant celte gaulois des Parisii...).

8. Or le problème de la France, c'est bien que c'est une idée. Mais est-ce que les autres pays sont des idées ?... On se fait bien des idées sur chaque pays, Vastes Oxydantaux* dans la mentalité comme Bons Européens dans la réalité, et ainsi de suite partout dans le monde, mais les autres pays ne sont pas "la France". Qui doit d'abord son nom, au clan germano-scandinave des Franks, antiquement situés entre Belgique et Allemagne, vers le Danemark, locuteurs du francique, dont le néerlandais reste le plus proche et dont le français ne conserve qu'une influence lexicale dans sa langue post-latine (en plus du celte gaulois)... Or ce nom de Franks, il a donné en allemand frei, anglais free : autant vous dire que cette liberté est ancienne, encore qu'elle était alors la force et l'orgueil de clanistes polythéistes et esclavagistes (tout comme les Romains, etc.) prenant possession de territoires occupés par des clanistes polythéistes et esclavagistes Celtes Gaulois (tout le monde en était là, à l'époque, et encore plus tard durant la première chrétienté alto-féodale, logiquement, tout comme l'islamité en général, jusqu'à nos jours récents, où la colonisation européenne vint profiter et en même temps amenuir à force, le phénomène).

9. L'idée de France, depuis ses pulsions frankes qui viennent elles aussi se fondre dans l'idéologie globale, passe désormais pour progressiste. Du moins le progressisme s'est-il emparé de cette idéologie, en France, et pas qu'en France mais aussi aux USA, depuis que le général Lafayette contribua à indépendantiser les Treize Colonies anglo-américaines sur ordre de Louis XVI, ce qui est quelque chose - jusqu'au wokisme. D'aucuns pensent d'ailleurs que c'est chose franc-maçonne, pour le meilleur et pour le pire, mais ce n'est pas le débat... à moins qu'il y ait dans franc-maçon le mot franc, anglais free-mason, allemand Freimaurer, avec free/frei... Quoiqu'il en soit, le problème d'une idée, c'est qu'elle est cognitive. Une idée n'est pas populaire ni territorial, au sens qu'elle n'est ni le peuple ni le territoire, quoi que le peuple sur le territoire puisse plus ou moins partager cette idée, chacun dans son genre.

10. En fait essentiellement, l'Amour courtois, la Liberté d'aimer (donc de se révolter par amour catholique laïcisé), les Lumières cartésiennes, et la prétention aux Droits de l'Homme... tout ceci se laissa détorquer socioculturellement dans l'idée d'Egalité, dans l'égalitarisme (égalité homme-femme, égalité contre la tyrannie même fantasmatique dans l'idéologie, égalité mathématique, égalité devant la loi) - jusqu'au wokisme. Raison pour laquelle Alexis de Toqueville put nous écrire De la Démocratie en Amérique, pour ainsi dire rien moins que la Bible de l'Oxydant* - et je ne dis pas ça parce que je suis Français, vous le savez mieux que moi, ô Etasuniens qui, avec Ayn Rand, en avez fait l'un de vos inspirateurs après vos Pères Fondateurs. C'est ainsi que l'oxydantalisme* est largement un égalitarisme - voire un wokisme - et que c'est au nom de l'Egalité que tous nos ressortissants gauchophiles de gauche et de droite, et tous les étrangers Extra-Oxydantaux* devenus intrinsèques à nos contrées, font les malins - wokes ou non. C'est ça, la France idéelle.

11. Nos ressortissants gauchophiles de gauche et de droite, et tous les étrangers Extra-Oxydantaux* devenus intrinsèques à nos contrées, ont grand tort de faire les malins contre leurs hôtes avec les armes de leurs hôtes, et c'est à leurs hôtes de le leur rappeler, bien que ces cliques en soient aussi les hôtes et les hôtes contraires - si vous suivez. Pas évident de parler d'hospitalité, quand le français vous donne le même mot pour l'hospitalier et l'hospitalisé, si l'on peut dire... Enfin quoi qu'il en soit qu'on y réfléchisse bien : ce qui réussit profondément dans cette malignité, ce ne sont vraiment ni les gauchophiles de gauche et de droite, ni les étrangers Extra-Oxydantaux* devenus intrinsèques à nos contrées... Ce qui réussit dans cette malignité, eh bien, ach, well, mamma mia, iay !... c'est bien l'idéologie française. Pas étonnant quand même non plus, que les Anglais fissent leur Brexit, que les Allemands fissent son AfD - Alternativ für Deutschland, les Italiens leur Movimento 5 Stelle - Mouvement 5 Etoiles, et les Espagnols Podemos - Nous Pouvons.

12. Bref, c'est l'arroseur arrosé, entre Palace et Kaamelott, en passant par Un gars, une fille et Caméra café**. Surtout Palace quand même.

_____________________

* Les mots "Oxydant, oxydantal, oxydantalisme" sont un jeu de mot francophone, entre les mots "Occident, Occidental, occidentalisme" et le produit acide et/ou corrosif selon l'oxydation.

** Des séries françaises, avec beaucoup d'arroseurs arrosés. C'est-à-dire des personnes prises à leur propre jeu.

