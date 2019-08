Consultations politiques à Rome

L’Italie attend des réponses sérieuses et le chef de l’Etat italien, Sergio Mattarella, veut résoudre la crise politique en peu de temps. Un très grand pas en avant, une excellente nouvelle, est que la question de savoir si le président Conte redevra être ou non le nouveau Premoier du gouvernement possible ne fait plus l’objet de controverse. https://www.youtube.com/watch?v=dv4AuGu23XA&t=6s Le Mouvement 5 étoiles (M5S) au pouvoir en Italie et le Parti démocratique (PD) de centre gauche ont repris leurs discussions sur la formation d’un gouvernement hier après une pause. Le Mouvement 5 étoiles (M5S) a accueilli favorablement la déclaration du Premier ministre sortant Giuseppe Conte selon laquelle le dirigeant du M5S, Luigi Di Maio, n’avait jamais cherché le ministère de l’Intérieur lors de pourparlers entre lui et le parti démocrate de centre-gauche. Le PD avait en effet déclaré qu’il s’opposait à l’insistance persistante de Di Maio pour devenir Vice-Premier ministre et Ministre de l’Intérieur.

Dans l’intervalle, Conte reçu par un tweet du Président Donald Trump l’approbation de sa candidature au poste de Premier ministre. Les deux parties, PD et M5S, souhaitent un dialogue sur le programme et sur des sujets importants surtout de nature économique et sociale.

Au début d’hier, les pourparlers ont été interrompus lorsque le M5S a approuvé une réunion avec le PD et que les deux parties ont accusé les autres avoir publié des messages avant la présentation officielle des programmes. De toute façon, c’est encore en discussion la position de chef de gouvernement et de vice-Premier ministre : la volonté de Luigi Di Maio de reprendre les fonctions de ministre de l’Intérieur et de Vice-Premier ministre pourrait être la conclusion possible des négociations en cours.

Aujourd’hui devrait être le jour crucial des consultations politiques visant à sortir l’Italie de la crise, qui a eu lieu à un moment économique particulièrement crucial et à un moment où la Commission européenne doit commencer ses travaux et souhaite la nomination du Commissaire italien.