Danemark malheureux

On avance abondamment que les Français sont plaintifs. En ce qui touche l'économie du bonheur, les pays scandinaves performent : la richesse et les libertés seraient les deux étais d'une telle chance. Cependant, comment arriver à une telle conclusion, sachant que les Français se suicident moins que les Danois ... ?

Selon le World Happiness Report 2017, le Danemark se classe comme le deuxième pays le plus heureux du monde1, récemment détrôné par la Norvège. Quoi qu'il en soit, le royaume de la reine Margrethe apparaît, d'ordinaire, comme l'un des pays les plus heureux du monde, loin devant la France.

Or, je soutiens la thèse inverse : le Danemark, et les pays scandinaves en général, sont les pays les plus malheureux du monde. Pourquoi ?

Sans vergogne, l'ONU (qui publie annuellement ce rapport), avance, selon plusieurs critères, la force du bonheur des Danois, quand le Danemark affiche l'un des taux de suicide le plus élevé du monde2.

Pourquoi cet apparent paradoxe ? Comment, en peu de mots, l'un des pays le plus heureux du monde a un taux de suicide s'élevant au haut pourcentage de 16% ? Et pourquoi l'Iran (cette affreuse théocratie) affiche 0,3% en taux de suicide ? Les femmes n'y sont-elles pas contraintes, apparemment, de porter le voile ? Et les libres penseurs ne sont-ils pas muselés par l'Etat ? Horrible ! Comment, en dépit des plus fortes convictions libérales, les hommes jubilent quand ils sont dirigés par des brutes ? D'où vient qu'on prenne un malin plaisir à être dans la difficulté, et à mettre ses prochains dans cette même difficulté ?

Donc, pourquoi ?

C'est très simple : l'ONU, et ceux qui publient le rapport ci-avant mentionné, confondent plaisir physique, et la satisfaction qu'elle procure, avec le plaisir métaphysique, et sa propre satisfaction...

Et ça n'est vraiment pas la même chose !

Le premier (qui a sa valeur en soi, et qui n'est pas négligeable) consiste dans un salaire élevé, un environnement propre et éduqué, de la nourriture à tire-larigot, des infrastructures en bon état, et des services de qualité... Le second concerne l'idéologie dominante. La doctrine à laquelle le peuple adhère. C'est-à-dire, en d'autres termes, la croyance générale dont le bénéfice est d'offrir facilement un but à l'existence et à l'enrichir, de surcroît en lui ouvrant les portes de « l'interprétation » – car toute existence métaphysique, d'office, est doublée d'une signification transcendante, à savoir une suite d'éléments à déchiffrer. Ce faisant, chaque événement de la vie ne se tait pas : il en porte, en lui, une signification extérieure. Et quand le plaisir physique surpasse le plaisir métaphysique, le confort remplace en conséquence le bonheur d'une vie riche et signifiante ; le corps jouit mais l'âme sèche.

De là, était-on vraiment plus malheureux au Moyen Âge ?

Car, à tout prendre, le paysan du Larzac ou du Poitou, avec sa chaumière, ses six enfants, et son mulet – s'il est chanceux – avait l'opportunité de voir son existence sous l'angle, bénéfique, de la religion.

Il s'identifiait volontiers au Christ, dont les souffrances sont la clef du salut. Ainsi, en souffrant lui-même, il imitait la divinité qu'il révère. Sa souffrance passait de gratuite et d'absurde à signifiante et salvatrice.

On va me dire, à raison, que les démocrates iraniens souffrent, et que le bonheur métaphysique de la majorité n'est pas un motif pour soustraire la liberté aux opposants d'un régime dictatorial. C'est vrai.

Mais si on regarde attentivement, on observe que, même dans le cas des libéraux opposés au régime de leur pays, ceux-là ont, au moins, une raison de vivre. Evidemment : l'opposition à un régime idéologique, tout comme lorsqu'on y adhère, fournit à celui qui s'y oppose une raison d'exister par le fait même que, en s'y opposant, il considère que ce combat vaut la peine de vivre. Par voie de conséquence, les résistants français jubilaient pendant l'Occupation nazie, tout comme les Brexiters exultent tandis qu'ils s'opposent véhémentement à l'Union Européenne... Or, quitter l'Union Européenne est en réalité, pour eux, un cauchemar. Car quoi faire une fois en dehors de cette affreuse Union ? Nigel Farage ne vit-il pas de ses discours à Bruxelles ? En sorte qu'ils ont besoin de leur ennemi pour subsister, de même que le ying sans le yang n'est plus le ying, et que le haut sans le bas n'est plus, en définitive, le haut. De toute évidence, la dictature accuse la liberté, la souligne, la met au jour, la valorise, et donne une raison pour laquelle se battre (ne serait-ce que pour s'opposer au régime qui la proscrit).

Et pourquoi l'âme des Danois est-elle sèche ? Pour une raison en fait identique...

Puisque la vitalité d'une âme dépend d'un obstacle à franchir (Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles, §38). Or, les Danois ne profitent plus de bâtons dans les roues. Sauf que toutes les études confirment qu'avec des ennemis et des dangers, les hommes en milieu hostile « se transcendent », « s'efforcent », donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ceci se vérifie d'ailleurs d'un point de vue évolutionniste : sous des climats difficiles (en particulier les climats froids), la sélection naturelle opère avec force, et favorise, chez les animaux et les insectes, un instinct de coopération. Autrement dit, la création de la culture passe par la difficulté. Dans des situations difficiles, la création devient une seconde nature, car la création – c'est-à-dire la projection de l'imagination – extrait celui qui songe du monde infâme dans lequel il vit. Ce faisant, l'imagination est le viatique d'un soulagement temporaire.

Le Danemark, cependant, ne souffre plus du froid. Et sa politique culturelle est laxiste.

Si bien qu'en fin de compte, reste aux Danois leur richesse purement, simplement, économique.

Mais l'économie terrestre, c'est un peu comme les alcools forts : on en jouit momentanément.

Après, il faut dessoûler.

________

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Happiness_Report

2 https://lesinrocks.com/2011/04/28/actualite/pourquoi-se-suicide-t-on-dans-les-pays-heureux-1116022