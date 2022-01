David Sassoli, symbole de la générosité européenne

Si vous n’avez pas encore été piqué, c’est clair, vous n’en voulez pas. Ils le savent. Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous êtes un être humain miraculeux et vous pouvez vous consoler en sachant cela.

Ils vous serrent parce qu’ils espèrent que vous soyez faible. Ils espèrent que s’ils vous serrent, vous céderez.

Si vous ne vous rendez pas, ils paniquent et vous serrent encore plus fort. Comme dans toute relation abusive, plus vous tenez bon, plus ils deviennent fous.

Plus ils deviennent fous, plus ils ont l’air fous. Plus ils ont l’air fous, plus les gens le remarquent. Plus les gens le remarquent, plus les gens se réveillent.

Plus les gens se réveillent, plus ils ont peur. Plus ils ont peur, plus ils deviennent fous… Plus ils deviennent fous, plus les gens se réveillent…

Et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’ils se détruisent eux-mêmes. Soyez courageux, soyez forts. C’est littéralement tout ce que vous devez faire.

Faites en sorte que ce soit eux qui doivent se battre pour rester en vie.