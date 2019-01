De l’eau dans le gaz : l’Initiative des Trois Mers vs. North Stream II

Géopolitique du gaz



De nos jours, 70 % de l’électricité consommée dans le monde provient de la combustion d’énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon). D’ici 2040, l’ Agence internationale de l’énergie ( AIE ) estime que les besoins énergétiques mondiaux devraient augmenter de 30 %. Et malgré la croissance des énergies dites renouvelables, il n’y aura aucune nouvelle situation énergétique d’ici 2040. Si ce fait peut paraître étonnant, il est communément admis par les spécialistes de l’énergie (Diplomatie les grands dossiers n° 43, février-mars 2018, p.41, 42). Une transition énergétique aura bien lieu, mais elle sera lente et marginale au niveau mondial.



En Europe de l’Ouest, la géopolitique du gaz a connu des rebondissements notables ces dernières années. Le gaz pourrait notamment revenir en force dans le cadre de la transition énergétique européenne, grâce à sa performance, sa flexibilité et ses utilités diverses. Il a effectivement un rôle majeur dans les réductions des émissions de gaz à effet de serre (GES), l’amélioration de la qualité de l’air, l’intégration des énergies renouvelables dans le mix électrique et l’efficacité énergétique. Pour l’électricité par exemple, il émet deux fois moins de GES que le charbon. À l’avenir, le Vieux continent devra immanquablement



Notre étude se concentrera sur les conflits gaziers actuels du versant ouest du Rimland, au travers de deux grands projets concurrents que sont l’Initiative des Trois Mers et le North Stream II. Le Rimland est un concept géographique regroupant les côtes européennes, le Moyen-Orient, l’Inde et l’Extrême-Orient. Selon les grandes théories géopolitiques, qui peut contrôler cette zone peut contrôler l’Heartland (l’Europe de l’Est et la Russie) et donc le monde grâce à la convergence de déterminants terrestres, maritimes, industriels, démographiques et bien entendu énergétiques.



Nous verrons que le concept de Grand jeu (c’est-à-dire du contrôle de l’Eurasie) explique une fois de plus la grande majorité des évènements géopolitiques. La France étant un acteur hors-jeu, le lecteur ne s’étonnera pas de la quasi-absence du pays dans le traitement du conflit gazier en Europe.

​ État des lieux en Europe de l’Ouest



Une reconfiguration majeure de l’approvisionnement gazier européen est en cours entre les deux seules sources extérieures de croissance d’approvisionnement du marché européen : la Russie et son gaz naturel et les exportateurs de gaz naturel liquéfié (GNL). De nos jours, l’Europe de l’Ouest est fournie en GNL principalement par le Qatar, qui avec le Nigeria, ne représentent que 12% des importations totales de gaz de l’UE. Fin 2022, l’Australie deviendrait le leader mondial en capacité d’exportation de GNL (118 milliards de mètres cubes/an ou Gm3/an), suivie par les USA (107 Gm3/an) et le Qatar (105 Gm3/an). L’excédent de gaz liquéfié à court et moyen terme (dû notamment à la démocratisation du gaz de schiste) exacerbe la concurrence acharnée entre le gaz (russe) importé par gazoduc et le GNL (américain) acheminé par bateau, en Europe.



La Russie est le premier fournisseur de gaz pour l’ UE avec 37 % du gaz naturel importé en 2017 (19 % de la consommation totale de gaz de l’ UE ) et son deuxième fournisseur de pétrole avec 20 % (16 % de la consommation totale de pétrole). Gazprom couvre actuellement 35 % de la consommation gazière de l’ UE . L’export russe provient majoritairement de gazoducs et, depuis l’année dernière, de navires depuis le gisement arctique de Yamal (qui produira



Mais les importations gazières totales de l’Union devraient augmenter de 20 % d’ici à 2040. Cette dernière a acheté 2,8 Gm3 de gaz US en 2017, une

North Stream II : le projet eurasien de la rupture



Pour son 25e anniversaire, le géant russe des hydrocarbures Gazprom s’est engagé dans la construction simultanée des quatre plus grands pipelines du monde. Gazprom va sûrement atteindre

Malheureusement pour les euro-atlantistes, les Russes quadrillent le secteur avec le programme complémentaire ou alternatif en cours par le sud de l’Europe. La construction du gazoduc Turk Stream ou Turkish Stream (opérationnel d’ici fin 2019) vise à UE via la mer noire (à la place de l’Ukraine). Annoncé par le président russe Vladimir Ier en décembre 2014, ce programme remplace le défunt pipeline South Stream torpillé par l’Empire américain. Ce South Stream avait pris un sérieux coup dans l’aile avec la révolution colorée ukrainienne ( OTAN . Deux lignes d’une capacité de 15,75 Gm3 chacune sont prévues, l’une étant destinée à la Turquie et l’autre à l’Europe du Sud. Le pipeline finirait



UE atteindrait les 212 Gm3 en 2020 et 146 Gm3 vers 2030, contre 256 Gm3 actuels. Ceci est dû à la diminution d’extraction à Groningue (plus grand gisement hollandais), qui pourrait voir ses ressources divisées par deux vers 2022 et donc générer 12 Gm3 de gaz seulement par an contre 50 Gm3 il y a encore quelques années. Selon le Premier ministre hollandais Mark Rutte, toute extraction pourrait même cesser en 2030. De même qu’en Norvège et en Écosse, où l’extraction de gaz est également revue à la baisse, selon l’ Institut d’études énergétiques d’Oxford . Aucun GNL d’où qu’il soit ne saurait combler ce manque.





L’Initiative des Trois Mers : le projet euro-atlantiste de la continuité



Les États profonds atlantistes refusent toute hégémonie de l’Heartland russe. Face au North Stream II, un projet concurrent se met en place : l’Initiative des Trois Mers (ITM), située entre l’Allemagne et la Russie. Il vise à la création d’un axe économique nord-sud en Europe centrale et orientale destiné à réorienter les approvisionnements en énergie des pays situés entre l’Adriatique, la mer Baltique et la mer Noire. Il s’agit initialement d’un forum européen informel pour harmoniser les infrastructures énergétiques locales. Lancé à Dubrovnik (Croatie) les 25 et 26 août 2016, un second forum entérina officiellement le programme avec la présence de McDonald Trump en personne en juillet 2017. Le programme, sous parapluie de l’oncle Sam, compte la Pologne au leadership et comprend l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. À noter que tous ces pays adhérents ont connu des régimes communistes d’inspiration soviétique, à l’exception de l’Autriche, qui a tout de même vu sa partie orientale occupée par l’Union soviétique (de 1945 à 1955). De plus, ils présentent comme spécificité commune une dépendance prononcée en hydrocarbures russes. Par exemple, la Pologne importe 76 % de son gaz de Russie, l’Autriche 51 %, sans parler des Pays baltes qui avoisinent les 100 %. Conscients de cette vulnérabilité, ces pays cherchent donc à réduire la part russe de leur bilan énergétique et font pression sur Bruxelles en ce sens pour éviter tout renforcement énergétique entre la Russie et l’ UE , autrement dit entre Moscou et Berlin avec le projet North Stream II.

Les positions ne sont pas tout à fait homogènes sur la question pour les pays membres de l’Initiative. L’Autriche notamment s’est prononcée en faveur du projet russo-allemand et y est impliquée économiquement via la société OMV comme nous l’avons énoncé plus haut. Mais qu’importe, des investissements dans des terminaux de GNL américain ont d’ores et déjà eu lieu en Pologne et en Croatie. L’ITM prévoit la transition de la Pologne de son statut d’importateur et consommateur de gaz vers une position de plateforme de redistribution de gaz naturel US (issus de leur industrie de gaz de schiste) en Europe orientale, y compris vers l’Ukraine et la Moldavie. Au sein de cette organisation, la Croatie pourrait également jouer un rôle clef, facilité par l’actuelle présidente du pays, Kolinda Grabar-Kitarović, une atlantiste pur jus qui dort, boit et mange américain. Après une enfance et une adolescence passées aux USA, elle a dirigé le département nord-américain du Ministère des Affaires étrangères croate de 1995 à 1997, a été ambassadrice de Croatie à Washington de 2008-2011 et a été secrétaire générale-adjointe de l’ OTAN de 2011 à 2014.

​Depuis l’éclatement de la Yougoslavie par l’ OTAN , Zagreb est souvent considéré comme le partenaire le plus fiable de Washington dans la région. Mais les financements de terminaux onshore/offshore de l’ITM peinent à trouver des investisseurs à cause du manque de compétitivité du GNL américain par rapport au gaz russe. Les USA restent les premiers soutiens du terminal de Krk (une île de Croatie), qu’ils ont poussé à mettre en place en offshore pour une question de moindre coût et de rapidité. La charge du soutien financier revient de toute façon aux zéropéens, toujours pas lassés de passer sous le Bureau ovale. Ce terminal doit se relier à son équivalent polonais de Swinoujscie, pour un axe gazier Adriatique-Baltique. Un flux Sud-Sud qui pourrait également s’orienter de l’Est vers l’Ouest européen. Il est néanmoins indispensable de rendre opérationnel l’interconnecteur entre la Croatie et la Hongrie pour sécuriser l’approvisionnement d’hydrocarbures de l’Ukraine, mais le populiste et populaire président hongrois Viktor Orban a trop pris goût à rendre Bruxelles furieuse et finalement impuissante face à ses positions conservatrices (Diplomatie les grands dossiers n° 43, février-mars 2018, p.86-89).



Le soutien étasunien aux pays des Trois Mers doit se comprendre ici dans leur éternel objectif d’isoler la Russie du reste de l’Europe en Atlantic Council (étroitement lié à l’ OTAN ) qui a particulièrement été actif dans la constitution de l’ITM. Pour la politique commerciale de McDonald, les Trois Mers sont un bon



Pour les Américains, en plus de l’ITM, tous les moyens sont bons pour bloquer le rapprochement russo-allemand multidimensionnel amené par le North Stream II (critique de la politique allemande, menace de sanctions…). Toutes les agitations hostiles à la Russie des derniers mois (Syrie, affaire Skripal, etc.) peuvent être comprises comme une tentative de bloquer le duo énergétique germano-russe sapant encore un peu plus l’hégémonie US dans la région. Selon le Wall Street Journal, McDonald serait même enclin à renoncer (renégocier) à ses

L’Allemagne et l’Autriche sont étonnement sorties de leur léthargie respective en crachant le morceau sur l’ingérence américaine et leurs sanctions extraterritoriales illégales. Incroyable, mais vrai. Merci à Donald à qui nous devons ce (léger) regain de courage politique, qui n’est peut-être dû qu’au fait que l’ITM est fondamentalement contraire aux intérêts énergétiques et stratégiques de l’Allemagne principalement. En effet, si la Russie fournit une bonne partie du gaz consommé en Europe, le ratio approche le chiffre imposant de 60 % en Allemagne, ce qui suffit en soi à expliquer les liens étroits entre les deux nations. Avec l’abandon du nucléaire outre-Rhin, les autorités allemandes ont besoin de négocier encore plus de gaz russe à bon prix pour pourvoir ses besoins en électricité et verdir son bilan carbone. Et le pragmatisme comptable allemand prend le pas sur l’idéologie anti-russe.

​Sans surprise, le toutou en chef de la Commission européenne , Jean-Claude Johnnie Walker, a annoncé que les USA seraient un UE se concentre dans le même temps sur de nouvelles capacités de traitement en mer Adriatique, sur l’île de Krk, en Croatie, dans la Baltique, en Pologne, et dans la mer Méditerranée, en Grèce. Plus de 40 méthaniers en provenance des États-Unis sont arrivés en Europe depuis le début de l’année 2016. Ils ont accosté en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Malte, en Pologne et au Portugal. Six terminaux de regazéification sont présents en Espagne, autre tête de pont du GNL américain, qui promeut le projet STEP, une interconnexion gazière entre la France et l’Espagne à l’est des Pyrénées pour approvisionner l’Europe.



Si le projet Washington-Varsovie émerge, il créera une division supplémentaire conséquente entre les pays membres de l’ UE , mais ce sera un moyen pour les pays derrière Varsovie de peser un peu plus face à l’influence allemande en Europe. Mais si le projet Nord Stream II l’emporte, il réduirait certes la commercialisation de gaz liquéfié américain rentable, mais donnerait dans le même temps la légitimité d’une



Les Américains commencent donc à préparer le terrain et à distribuer les points. Alors que la Pologne a proposé 2 Mds $ pour avoir une Pentagone évaluerait actuellement le coût d’un départ des forces américaines (35 000 militaires) actuellement basées en Allemagne. Le redéploiement étudié comprendrait un retour des troupes américaines stationnées en Allemagne vers les USA ou un transfert total ou partiel des troupes américaines vers la Pologne, bon élève de l’ OTAN qui a atteint les objectifs de dépenses de défense (2 % du PIB pour la défense). Une tare pour Mamie « Nein » Merkel et son pays, bien habitués au confortable parapluie US. Meiko Maas, ministre des affaires étrangères allemand, a annoncé que son pays allait tendre vers une



Effectivement, l’Initiative des Trois Mers n’est pas purement économique, car elle comprend également un volet sécuritaire (tiens, tiens) compatible avec le renforcement de l’ OTAN à l’est : du matériel militaire, ainsi que 4 500 soldats américains et des chars US ont déjà été déployés entre les Pays baltes et la Pologne. De plus, les États-Unis prépareraient un accord pour UE . Le Ministère norvégien de la Défense a aussi annoncé le mercredi 15 août dernier que la Norvège allait doubler le nombre de Marines américains présents sur son territoire (de 330 à 700) à partir de 2019 (Press TV, 17/08/18).



Si les pays des Trois Mers veulent réduire leur dépendance vis-à-vis de la Russie, ils ont notamment négligé le fait que cette dernière fournissait également des métaux nécessaires aux énergies renouvelables et à la fameuse transition énergétique du Capital. En effet, le Kremlin a la main sur du béryllium (16 % des réserves mondiales), du chrome (11 %), du cuivre (22 %), du manganèse (38 %) du mercure (79 %), du nickel (15 %), du niobium (16 %) du platine (10 %), du tantale (7 %), du vanadium (49 %) du zinc (24 %) et enfin sur des fameuses terres rares qui seraient en quantité importante dans les sols du pays (Diplomatie n° 90, janvier-février 2018, p.8, 9, 10, 11 et 12).



Pour nuancer, l’ Institut français des relations internationales ( IFRI ) Gazprom à adapter ses contrats et mettre en place un prix plafond pour ses exportations. Gazprom sur le marché gazier européen, North Stream II ne garantirait pas une baisse des prix et ce pourrait même être le contraire selon Thierry Bros, chercheur senior associé à l’ Oxford Institute for Energy Studies . Dans tous les cas, le gaz russe reste pour l’instant le moins cher. Il s’agit donc de garder les vannes américaines et autres ouvertes pour faire jouer la concurrence des prix au cas où la Russie abuserait de sa position dominante dans le futur.





Aucune troisième voie conséquente sans le Kremlin



Impossible de ne pas trouver la patte de l’ours russe sur un quelconque projet gazier eurasien. Tandis que les Européens s’affrontent entre ceux qui veulent se passer de la Russie et ceux qui veulent éviter de payer le prix gazier fort, des solutions alternatives seraient également possibles, nous dit-on, avec des pays de l’ex-URSS, notamment l’Azerbaïdjan (réserves de gaz confirmées de 2 600 Gm3).

Dans le cadre du projet Southern Gas Corridor (Corridor gazier sud-européen - 40 Mds $ d’investissements d’une douzaine d’entreprises énergétiques), Bakou a récemment inauguré un gazoduc majeur qui pourrait devenir UE en passant par le sud. Cette initiative de la Commission européenne pour relier la Caspienne à l’Ouest européen promeut une coopération régionale accrue entre différents pays : le gazoduc partirait du gisement de Shah Deniz (plus important champ gazier d’Azerbaïdjan situé en mer Caspienne) passerait par la Géorgie, la Turquie, la Grèce et l’Albanie pour finir en Italie. Ce parcours d’environ 3 500 km permettrait des premières livraisons de gaz vers l’Europe à partir de 2020. À terme, 6 Gm3 de gaz doivent transiter chaque année vers la Turquie et 10 Gm3 vers l’Europe. Trois segments sont prévus : le gazoduc du Caucase-sud (SCP), qui connecte les gisements de la mer Caspienne à la Turquie, les tuyaux Trans-Anatolien (TANAP) opérationnels cette année et le gazoduc Trans-Adriatique (TAP) qui trouve son terminus en Italie (achevé d’ici 2019). Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a particulièrement remercié les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE pour leur soutien à ce projet.

Après 20 ans de négociations sur la mer Caspienne, plus grande mer fermée au monde, la Russie, l’Iran, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan ont signé le 12 août 2018 OTAN ). Cet accord étonnamment validé par la Russie, alors qu’elle était jusqu’à maintenant contre, peut être compris comme sa réaction contre le Corridor gazier sud-européen, et bien plus encore.

​Les analyses des Chroniques du Grand jeu nous Gazprom pour empêcher toute possibilité de remplir Nabucco. Ce gazoduc d’un coût bien trop élevé est finalement mort dans les cartons.

