Des Gilets Jaunes bientôt dans toute l’Europe ?

Des initiatives du type Gilets Jaunes commencent à apparaître en Belgique, en Italie et même dans la riche Allemagne. Allons-nous voir émerger un phénomène revendicatif au niveau continental ? L’Europe économique telle qu’elle a été gérée jusqu’ici pourrait bien en être fortement influencée. L’avenir et les élections européennes diront dans quelle direction politique. En attendant, dans le cadre du débat citoyen européen, les internautes sont invités à compléter cet article au fur et à mesure de l’actualité annonçant la naissance de mouvements similaires hors de France. Mais dès à présent, il est nécessaire de mettre au clair certains points quant à l’origine du Mouvement Gilets Jaunes, à son niveau de maturation, à ses revendications et à son potentiel de développement. Y compris en les aidant si possible à régler les problèmes de sécurité des manifestations face aux groupes violents, provocateurs ou récupérateurs.

Contrairement à ce que quelques personnes prétendent, les « Bouledogues de la République » ne sont en rien à l'origine du Mouvement des « Gilets Jaunes ». Ni de près ni de loin. Nous ne sommes qu’un groupuscule dont dont la majorité est domiciliée en région parisienne. Avec très peu de voitures à cause de la pauvreté de la plupart de nos sympathisants. à cause de ses racines militantes écolos, « En Marge » juge indispensable la transition énergétique. Mais par une politique moins « bobo-idiote », moins injuste socialement, de manière plus lissée dans le temps et sans l’aveugle et coûteux quasi monopole technologique de l’EPR (11 milliards en 11 ans sans produire un seul watt ; scandale qu’aucun parti n’aborde dans ses professions de foi).

Effectivement, nos écrits et nos dizaines de milliers de tracts n’ont eu de cesse de tirer le signal d'alarme sur la totale saturation des français face aux impôts et taxes. Il est vrai aussi que le verso de notre tract d’octobre 2018 (avant lancement des Gilets Jaunes) s’est découvert particulièrement en phase avec l'esprit des « Gilets Jaunes ».

Un mouvement que nous estimons "spontané". Sans tête. Sans groupe complotant derrière (contrairement à ce qu’insinuent des apparatchiks de En Marche). Sans unité programmatique. Ce qui pose d’ailleurs problème car générant un potentiel explosif d’incohérences revendicatives, donc un potentiel désordre social puis d’inévitables récupérations politiciennes. Certains groupes GJ ont même réclamé la dissolution de l'assemblée Nationale, la démission de Macron et la disparition complète du Sénat !!!

« En Marge » estime au contraire le Sénat absolument nécessaire (ces dernières années l’ont largement prouvé). Les collectivités territoriales et les minorités ont aussi besoin d’un nombre conséquent de députés avec une forte dose de proportionnelle. Vouloir diminuer, castrer la représentation nationale n’est pas une bonne chose. En quoi une forte baisse du nombre de représentants du peuple représenterait mieux les minorités et ferait plus le bonheur d’une population 50% plus nombreuse et plus diverse géographiquement ? (de 44 millions en 1958, la population française a dépassé 67 millions en 2018). Moins de députés peut aussi vouloir dire plus grande facilité de corruption et de manipulation. De Saint Pierre et Miquelon en passant par la Martinique, la Guyane, la Réunion jusqu’à la Nouvelle Calédonie, la France possède la plus grande surface maritime mondiale. Cet immense domaine ultra marin sous exploité a vu sa population doublée depuis 1958. Une population qui se sent délaissée (ce qui souvent le cas) et qui mérite non pas moins mais plutôt deux fois plus de représentants parlementaires !

Nous avons également besoin à la tête du pays de personnes connaissant bien le système bancaire, son langage, ses capacités de coups tordus (qui ont roulé dans la farine les gouvernements précédents) et… ses failles. Sans l’urgente réforme éthique des banques que « En Marge » ne cesse de réclamer, la France, l’Europe et le Monde courent droit à la catastrophe d’ici moins de deux ans, via la plus grave crise financière que l’on aura jamais vue. Nous l’appelons déjà « crise des produits dérivés ». Elle sera 3 à 5 fois plus dévastatrice que la crise dite des subprimes de 2008 (excellent documentaire récent ayant enfin validé notre analyse à l’opposé de la propagande déculpabilisant les banques voyous). La totalité des retraites complémentaires et des assurances vie sont déjà les cibles d’un scandaleux futur dol (vol légalisé) à chaque fois qu’une banque fera faillite (là aussi, ni LaREM ni les autres partis parlementaires n’ont levé le moindre petit doigt).

Pour revenir à la présente situation politique et sociale française, nous la jugeons déjà critique. Ce n’est pas faute d’avoir tiré nous-mêmes le signal d’alarme pour les dossiers « orphelins » délaissés. Et la situation empire

=> à cause de la politique fiscale totalement hors sol du gouvernement.

=> à cause de la volonté d'action violente de certaines factions de l'extrême droite s'ajoute à celle déjà traditionnelle d'une fraction de l'extrême gauche (notamment les fameux "black blocs" anars cagoulés habillés de noir).

Lors de la manif du 24 novembre aux Champs Elysées, l’ambiance sociale et politique était tellement électrique que même les habituels voyous casseurs issus de l'immigration n’ont pas osé montrer leurs nez. La peur d'être pris dans un étau de bavures ultra violentes (les voyous du monde entier préfèrent minimiser les risques et s’attaquer à des gens sans défense). Mais si les voyous décident de se mêler aux casseurs en rajoutant leurs propres violences spécifiques et leurs pillages, les policiers et CRS risqueront d'être débordés.

Bien que non touchés par la hausse de l’essence et du diesel (faute de budget pour des véhicules), les « Bouledogues de la République » sont néanmoins spontanément tentés de participer aux manifestation sur les Champs Elysées. Une pulsion de classe sans doute. Cependant, nous nous proposons d’aider le service d'ordre « Gilets Jaunes ». Discrètement. Anonymement. Car nous souhaitons que le mouvement des « Gilets Jaunes » ne soit pas entaché et discrédité par des violences. Celles-ci ne feront que bénéficier à un gouvernement autiste et aux extrémistes de tous bords.

La seule et unique (petite) chance d'arrêter cette spirale synergique destructrice est qu’Emmanuel Macron interviennent fermement en annulant toutes les prochaines hausses gouvernementales de taxes . Pas uniquement pour un mois, car les taxes repartiraient de plus bel dès le mois suivant ! Mais au moins sur toute l’année 2019, voire la période 2019-2020 . Ce sera clair, net, carré, compréhensible par tous les manifestants et donc efficace pour stopper les manifestations (qui risquent de dégénérer). Si les écolos-bobos rouspètent, c’est leur affaire. Ils assumeront plus tard électoralement leurs répétitives exigences fiscales punitives.

Plus cette annonce, courte, claire et nette, tardera, plus les militants Gilets Jaunes se roderont au militantisme physique, plus les citoyens sympathisants (75 à 80% de la population) auront pris conscience de leur force, plus cette annulation partielle de taxe énergétique deviendra totalement insuffisante. Cette annulation partielle, que nous nommons pour la « com diplomatique » adressée à LaREM : « modulation » (en fonction du marché) ou « lissage » (dans le temps), devrait ainsi éviter « l’affaiblissement » (voire la démission) du Ministre des finances Darmanin ou du Premier Ministre.

De toutes manières, les prélèvements obligatoires doivent absolument baisser , comme Emmanuel Macron s’y était engagé lors de sa campagne de 2017. Et non l’inverse comme l’a fait en réalité son gouvernement « hollando-juppéïste ». Ces « maniaques de la taxation » envisagent d’ailleurs d’autres hausses ou nouvelles taxes. Y compris pour diminuer encore plus les retraites des veuves et des veufs ! (il est vrai qu’âgés et ravagés de douleur par le décès du conjoint, ils n’auront pas la force d’aller manifester entre des voyous et des CRS…).

Le résultat de ce matraquage fiscal (camouflé derrière quelques allégements ciblées soigneusement médiatisés), fait qu’en 2018, la France est devenue le pays le plus taxé du Monde ! Faisant à nouveau hésiter les investisseurs attirés par le message macronien initial de 2017. Les manifs violentes sur les Champs Elysées (filmées et tournant en boucle dans les médias du Monde entier), inquiètent encore plus maintenant non seulement les investisseurs mais aussi les fructueux 89 millions de touristes étrangers.

En conclusion, les « Gilets Jaunes » auraient tout intérêt à rejeter fermement, courageusement, spectaculairement, tous les actes de violence. Sans exception. En sus des quelques humbles « Bouledogues de la République » volontaires, d’autres groupes associatifs proposeront surement aussi leur aide, s’ils perçoivent médiatiquement une forte détermination à mettre en place un service d’ordre « Gilets Jaunes » ordonné et efficace.

En sus, afin de mieux peser vis-à-vis des médias, des partis, des syndicats et du gouvernement, les « Gilets Jaunes » auraient tout intérêt à « trier » leurs revendications ; car elles commencent à aller dans tous les sens de manière quasi loufoque (nous insistons sur ce dernier adjectif).

Faire le tri ne voudra pas dire rétrécir le mouvement, voire diminuer son éventuelle future ambition. Au contraire, nous estimons que les problèmes soulevés par les « Gilets Jaunes » sont présents dans presque tous les pays d’Europe. Il serait logique qu’un lot de revendications soit bien sélectionnées (notamment sur le pouvoir d’achat et sur la baisse des prélèvements obligatoires, revendications que nous diffusons depuis des années). Et que le mouvement s’étende avec cohérence et synergie sur le plan géographique. Une pression populaire à la fois française et européenne, coordonnée, renforcée et élargie.

Les élections européennes, dans quelques mois, puis les municipales, peuvent être d’excellents leviers pour faire bouger les gouvernements européens récalcitrants. Avec ou sans listes électorales.