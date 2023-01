Deux âmes dans une même poitrine, c’est nous !

Deux âmes dans une même poitrine, encore une nocerie du Pinocchio poudré.

Il n’y a jamais, jamais de place pour deux chefs dans n’importe quelle organisation, et depuis des décennies, c’est l’Allemagne qui est à la tête de l’Europe. Et le pire, c’est parce que la France le veut bien. La France a plus d’atouts, mais elle se sabote, et ça fait mal au coeur.