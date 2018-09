Du Brexit, de Theresa May, de l’UE et des média

Le sommet européen de cette semaine a de nouveau été l’occasion de psychodrames, sur l’immigration et sur le Brexit. Ce qui réunit les pays européens dans l’UE, c’est de ne pas pouvoir s’entendre puisqu’une position unique est impraticable. L’occasion d’une nouvelle démonstration de tout ce qui ne va pas dans cette construction et dans le traitement du Brexit par nos média.

Le filtre vicié de nos grands média

En effet, l’UE, qui a un fort excédent commercial sur le Royaume-Uni, qui en ferait la première perdant en cas d’absence d’accord, notamment l’Allemagne et la France. Autant dire que l’arrangement est plus que probable, et plutôt sur la base de la proposition britannique des Chequers… Mais plus globalement, dans le cas de la France, ce processus particulièrement pénible me fait penser que la voie de l’article 50 n’est pas le bon chemin pour la France, d’autant plus que nous n’avons pas notre monnaie. Cela me renforce dans la conviction qu’il faudra une sortie immédiate et unilatérale pour quitter l’UE . Comment négocier de manière sereine et constructive avec une UE qui serait condamnée ?