Du sens du second triomphe du Brexit

Il s’est imposé en étant filou, c’est tout.

La seule chose vrai dans cet article est sur le triste constat des travaillistes, s’enferrant dans des non sens, provoquant eux même des désertions dans leur rang, et des opposants au brexit votant pour ce guignol. C’est le solde d’un pays, traversé par des contradictions venant de très loin, et manipulé outrancièrement lors de ce référendum. .

Il ne croyait pas lui même au brexit, il y a quelques années, mais a sauté sur ce canasson qui passait. Savoir maintenant où la bête folle va l’emmener ?

En terme de leçon, voilà un bel opportuniste, manipulant, surfant sur un projet d’éclatement, dont les effets sont ceux d’une bombe à retardement, dans un pays totalement clivé. L’écosse veut rester dans l’UE, et tout est en place pour que l’Irlande se réunifie : La majorité en Irlande du nord a basculé au profit des unionistes. Les brexiteurs ont réussi à accomplir ce qu’un siècle de lutte en Irlande n’avait pas réussi.

Le programme de Jojo : Libéralisme absolu, tenter d’attirer les capitaux opportunistes par tous les moyens. Quant on a l’aval de Trump, qui veut liquider l’UE, c’est significatif. Maintenant, le projet n’a qu’à demi réussi, car il voulait entrainer d’autres pays dans sa mouvance, pour faire tomber l’UE. Là, c’est clairement raté. L ’histoire n’est pas finie. Il se pourrait bien que maintenant que Jojo est au pouvoir, il laisse tomber le canasson qui l’a propulsé. Wait and see !