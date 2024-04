Élections européennes 2024 (1) : cote d'alerte pour Renaissance.

« La naïveté européenne n’a que trop duré. Nous avons lancé un changement culturel au cœur de l’Union. Nous voulons réindustrialiser notre Europe et nous nous battons pour cela. » (Valérie Hayer, le 6 avril 2024 à Besançon).

Les sondages ne bougent désespérément pas ! Pour la majorité présidentielle, l'heure est grave : à moins de deux mois du scrutin européen (on vote le 9 juin 2024), le tremblement de terre qu'aurait dû être la nomination de Gabriel Attal à Matignon n'a pas eu lieu, du moins pour bousculer les rapports de force dans les sondages d'intentions de vote.



Pourtant, le lancement sur orbite de Gabriel Attal avait pour objectif de réduire la popularité d'un autre "jeune" de la politique, Jordan Bardella, la tête de la liste du RN, député sortant (n'ayant pas fait grand-chose de son mandat, classé parmi les moins actifs du Parlement Européen). Au lieu du tsunami électoral, on a eu un étonnement poli. Mais rien pour faire bouger les lignes.



Il faut dire que depuis trois mois, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts du monde, un attentat islamiste à Moscou, toujours la guerre en Ukraine, et maintenant, une agression de l'Iran contre Israël qui pourrait entraîner une nouvelle guerre au Moyen-Orient.



Désespérément, la liste conduite par Valérie Hayer ne dépasse quasiment pas les 20% d'intentions de vote, et ce n'est pourtant pas de sa faute, car elle se démène, fait campagne, se rend partout, plein d'enthousiasme et de dynamisme, emploie des arguments intelligents, rationnels, politiques, rappelle son action à Strasbourg, présidente du groupe centriste, décrit l'Europe comme une facilitatrice et pas comme une contrainte, avec des conséquences concrètes sur la vie de tous les jours. Valérie Hayer n'était certes pas beaucoup connue du grand public avant février 2024 et c'est un handicap électoral évident par rapport à ses concurrents, mais elle rattrape cette notoriété, c'est le principe d'une campagne.



Toutefois, dans ce début de campagne électorale, les médias se moquent un peu de l'Europe, qui est pourtant à un moment crucial de son histoire, crucial pour sa défense, crucial pour faire le point sur son élargissement de 2004 (il y a vingt ans), et des futurs élargissements prévus. Dans les rares débats télévisés plutôt ennuyeux, on parle d'insécurité, d'immigration, de faits-divers aussi sordides les uns que les autres, mais de politique, de souveraineté européenne, de politique agricole commune, d'innovation, des emplois du futurs, de défense européennes... non, rien de tout cela.



Alors, cela devient simplement une course de petits chevaux, où les effets de communication, les émotions, les réparties dans les réseaux sociaux font mine de remplacer les projets et les convictions, les valeurs et les râleurs. La liste Jordan Bardella est toujours dans les 30% des intentions de vote, très au-dessus de la liste Renaissance, et pourtant, si l'on en croit les premiers noms de la liste, une arriviste (qui pleurait auprès de l'Élysée pour être nommée ministre encore en janvier !), un haut fonctionnaire de Frontex qui n'avait visiblement rien compris à ce qu'il faisait, un syndicaliste policier militant qui s'est enfin démasqué, etc. Jordan Bardella ne s'effondre pas dans les sondages alors qu'il montre chaque jour son incompétence et son inconsistance, ses contradictions et ses trous de mémoire, et même une certaine trahison des intérêts français (avec le Russian gate le guette : le RN a-t-il été acheté ou pas par Vladimir Poutine ?).



La seule réelle évolution des dernières semaines est une mauvaise nouvelle pour la majorité : la liste socialiste conduite par Raphaël Glucksmann prend de l'ampleur et dépasse allègrement les 10%. De là à imaginer qu'elle puisse dépasser celle de la majorité est encore un peu osé, mais une dynamique est là (un sondage donne même Raphaël Glucksmann à 13% et Valérie Hayer à 16% !), et si les écologistes, qui piétinent, refont le coup de la présidentielle de 2017 en se fusionnant avec le PS, tout est possible. Cette dynamique est basée principalement sur un malentendu : Raphaël Glucksmann est pour soutenir l'Ukraine, mais il avait souhaité Jean-Luc Mélenchon à Matignon en 2022 et il n'hésite pas à dire qu'il faut encore faire l'union avec les insoumis en 2027, ce qui rend ses positions internationales complètement schizophrène. C'est un faux drapeau socialiste. Et au Parlement Européen aussi cette schizophrénie existe puisque, inscrits au groupe S&D (des sociaux-démocrates), les députés européens socialistes français ne votent pas comme la très grande majorité de leur groupe (il suffit de voir les analyses de scrutins), ce qui montrent que les socialistes français n'ont aucune influence sur leur courant au niveau européen puisqu'ils y sont ultraminoritaires avec des positions différentes.



On peut dire d'ailleurs la même chose du côté de LR prenant des positions minoritaires au sein du groupe du PPE. Le PS et LR n'ont aucune influence à Strasbourg car ils ne sont pas écoutés dans leur groupe respectif, alors que Valérie Hayer a une influence importante au sein de son groupe Renew (Renaissance, le troisième du Parlement Européen) puisqu'elle le préside !





Selon certains sondages assez précis, la liste de Raphaël Glucksmann ne mordrait pas l'électorat macroniste mais plutôt l'électorat mélenchoniste. Et c'est vrai qu'il y a une réelle incertitude pour les insoumis conduits par Manon Aubry à obtenir des sièges, flirtant avec les 6% d'intentions de vote (il faut au moins 5% des voix pour être représenté). De l'autre côté de l'échiquier, la liste de François-Xavier Bellamy a du mal à se distinguer de la liste RN alors qu'il prend à peu près les mêmes positions sur tout, et lui aussi risque de ne pas franchir les 5%, les sondages le donnent à égalité avec la liste Reconquête de Marion Maréchal, qui est la véritable concurrente du parti Les Républicains.



Cela dit, j'ajouterais aussi, pour expliquer le difficile démarrage de la campagne de Valérie Hayer, la responsabilité de certains ministres et députés de la majorité de qui semblent vouloir tout faire foirer aux élections européennes par une sorte de naïveté suicidaire. En effet, en pleine campagne, de nombreuses mesures ont été proposées plus ou moins sérieusement qui sont toutes anxiogènes : un dit qu'il faut plus taxer les retraités qui gagnent plus que les actifs (en oubliant que les retraités aident souvent leurs enfants), un autre veut réformer une quatrième fois l'assurance-chômage en réduisant encore plus la durée d'indemnisation, comme si la précarité plus rapide pouvait redonner un emploi à des personnes sorties du système, un autre encore voudrait licencier les fonctionnaires, ajoutant inutilement du stress au stress (ce qui coûterait cher en plus), jusqu'à cette idée du Président de la République lui-même de vouloir taxer le livre d'occasion qui, selon lui, contournerait le prix unique du livre, comme si les pauvres n'avaient plus le droit de lire au nom du confort des auteurs. Il faut dire que c'est Bruno Le Maire lui-même qui a ouvert la boîte de Pandore en disant qu'il avait très mal géré le pays (quel est son intérêt à dire cela ?). Bref, depuis quelques semaines, il y a une surenchère de maladresses, de provocations, de sondes, et, pour le dire simplement, d'anti-démagogie purement masochiste qui pourrait coûter très cher à la majorité le 9 juin 2024.



À deux mois d'une élection, c'est vrai que les sondages sont rarement prédictifs. En février 2022, on parlait encore d'un second tour entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, on imaginait Marine Le Pen à égalité avec Éric Zemmour autour de 15% et Anne Hidalgo faisait quand même 3% des intentions de vote. Il reste que pour faire décoller la liste de Valérie Hayer, il manque encore un moteur puissant... ou des vents extérieurs plus favorables.





Sylvain Rakotoarison (14 avril 2024)

