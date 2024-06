Élections européennes 2024 (5) : la victoire de... Ursula von der Leyen !

« Alors que nous faisons face à de nombreux défis semblables aujourd'hui, inspirons-nous [des] convictions [de Jacques Delors]. (…) Quelles que soient nos difficultés, aussi insurmontables puissent-elles paraître, nous devons toujours garder à l'esprit son conseil aux générations futures : "La Grande Europe a son avenir devant elle. N'ayez pas peur, nous y arriverons". » (Ursula von der Leyen, le 31 janvier 2024).

La dissolution de l'Assemblée Nationale en France et la préparation des élections législatives éclair (dépôt des candidatures le dimanche 16 juin 2024 à 18 heures) ont un peu éclipsé l'événement politique (initial) de ce mois de juin, à savoir les élections européennes, et en particulier, la configuration du nouveau Parlement Européen issue des urnes européennes le 9 juin 2024.



Or, pendant des mois, les commentateurs européens n'ont cessé d'envisager une prise de contrôle de cette noble (et récente) institution par les groupes d'extrême droite ou de droite musclée.



La réalité, c'est qu'effectivement, il y a eu un léger déplacement du paysage politique européen vers la droite, mais à peine et cela ne fera pas changer les grands équilibres. Rappelons que pendant très longtemps, deux grands groupes faisaient la météo à Strasbourg, le PPE (Parti populaire européen) auquel est rattaché LR, le centre droit, et S&D (les sociaux-démocrates) auquel est rattaché le PS en France. Mais dans la dernière configuration (en 2019), les deux groupes n'avaient pas la majorité absolue et le jeu à deux est devenu un jeu à trois, en incluant le groupe centriste, anciennement appelé ALDE (libéraux démocrates) et rebaptisé par Emmanuel Macron le groupe Renew (ou Renaissance), troisième groupe en importance numérique.



Les électeurs français ont plus voté que dans la moyenne européenne, 51,5% au lieu de 51,1%. Mais certains pays font de très fortes participation (comme la Belgique avec 89,8%) mais de manière assez artificielle puisque le vote est obligatoire. Ce qui peut être comparable est la participation en Allemagne (64,8%) et en Italie (48,3%).



À l'issue de ces élections du 9 juin 2024, cette configuration est restée la même dans les grandes lignes. Le PPE, premier groupe du Parlement Européen depuis des décennies, a obtenu 190 sièges sur 720 (+3), les sociaux-démocrates 136 sièges (-12), Renew Europe (centristes) 80 sièges (-17), les conservateurs et réformistes européens (CRE) 76 sièges (+14), Identité et Démocratie (ID) 58 sièges (-18), les Verts 52 sièges (-15), la Gauche (extrême gauche) 39 sièges (-1). Ces résultats, il faut évidemment les commenter.



Les deux groupes d'extrême droite sont CRE et ID. CRE a gagné beaucoup de sièges car c'est le groupe de la Présidente du Conseil italienne Giorgia Meloni qui a gagné les élections en Italie, et qui a beaucoup travaillé pour se "dédiaboliser", refusant d'accueillir le RN. ID est le groupe de la Ligue (Lega) de Matteo Salvini et du RN qui, paradoxalement, malgré les bons résultats de la France (30 députés RN entrent au Parlement Européen, ce qui en fait la plus grosse délégation nationale, devant celle de la CDU), a perdu des sièges à cause de l'exclusion de l'AfD (son leader ayant déclaré que les SS n'étaient pas forcément des criminels !). Il faut aussi considérer les non-inscrits (45 députés, soit 17 de plus) et les "autres" (?), ceux qui ne sont ni non-inscrits ni inscrits à un groupe politique déjà existant, au nombre de 44 (soit +44), dont les élus de l'AfD. Ces derniers vont probablement soit créer un nouveau groupe soit s'intégrer dans d'autres groupes, d'ici à l'installation du nouveau Parlement Européen le 16 juillet 2024. Pour rappel, les députés européens peuvent créer un groupe politique s'ils sont au moins 23 issus d'au moins 7 États membres.



Mais il n'y aura pas de suspense dramatique pour cette nouvelle législature. En effet, avant le scrutin, on savait que Giorgia Meloni tentait de quémander le soutien de son groupe CRE à la reconduction de l'actuelle Présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen, en contre-partie de mesures contre l'immigration. Mais cette dernière n'aura pas besoin des voix de l'extrême droite car l'ensemble PPE, S&D et Renew a gardé sa majorité absolue dans l'hémicycle de Strasbourg avec 406 sièges sur 720, soit plus de 56% des sièges du Parlement Européen (la majorité absolue est à 361).



Car l'un des enjeux importants de ces élections européennes, qui est passé largement au-dessus des têtes en France (entre autres), c'est le choix (démocratique !) du futur Président de la Commission Européen. Je rappelle comment il est désigné : il est choisi par le Conseil Européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement des vingt-sept États membres, tous légitimes et choisis démocratiquement dans leur pays (il faut le rappeler une fois pour toutes !), parmi le groupe qui est le plus nombreux (donc ici le PPE), et le choix de cette personnalité doit être ratifié par une majorité au Parlement Européen (du reste, les autres commissaires européens aussi).



Au cours de la campagne des européennes, il y a donc eu des candidats à cette fonction (on les appelle en allemand : "Spitzenkandidaten"), en particulier les deux principaux : la sortante Ursula von der Leyen pour le PPE (choisie par le PPE le 7 mars 2024 à son congrès à Bucarest par 400 voix sur 7437 contre 89 voix, notamment celles des Français et des Slovènes), et le Luxembourgeois Nicolas Schmit, commissaire européen sortant, pour S&D (choisi le 2 mars 2024).



Pour le groupe Renew, c'est un peu plus compliqué car il y a deux candidats : celui des libéraux démocrates de l'ALDE est l'Allemande Marie-Agnes Strack-Zimmermann désignée le 20 mars 2024 (pressentis, Kaja Kallas, la Première Ministre estonienne, puis Xavier Bettel, l'ancien Premier Ministre luxembourgeois, ont refusé de l'être) et celui du PDE (Parti démocrate européen) dont fait partie le MoDem par exemple, l'Italien Sandro Gozi (élu sur la liste de Valérie Hayer en France), désigné le 8 mars 2024 à Florence.



Les deux groupes d'extrême droite CRE et ID n'ont pas désigné de candidat, ce qui est logique puisqu'ils sont contre le principe de l'Union Européenne (rappelons-le). Les Verts ont désigné quatre candidats, ce qui est assez confus (il y a deux partis et chacun a désigné un homme et une femme). Le parti La Gauche (extrême gauche) a désigné le communiste autrichien Walter Baier le 25 février 2024 à Ljubljana (en Slovénie).



Pendant la campagne, il y a eu au moins trois débats organisés avec ces candidats à la Présidence de la Commission Européenne, tous en anglais (avec traduction), dont le dernier au moins a été retransmis en direct sur la chaîne franceinfo (canal 27) le 23 mai 2024 dans l'après-midi. Je ne la connais pas mais j'imagine que son audience fut lilliputienne ! Avant le scrutin, on envisageait aussi une candidature de compromis (avec les groupes d'extrême droite) avec Mario Draghi, ancien Président du Conseil italien et ancien président de la BCE, qui aujourd'hui conseille Giorgia Meloni pour ne pas perdre les subventions européennes.



Sauf coup de théâtre, la reconduction d'Ursula von der Leyen paraît donc très probable, vu les résultats de ces élections européennes. Le vent de l'extrême droite n'a finalement pas soufflé très fort en Europe, contrairement à ce que l'on craignait, sauf évidemment en France mais celui-ci n'a pas pu être vraiment ressenti puisqu'il a été "soufflé" par un vent encore plus fort (un vent de tempête ?) nommé... dissolution !



Deux ou trois autres personnalités devront être par ailleurs nommés dans les institutions européennes d'ici à juillet 2024 par le Conseil Européen : le Président du Conseil Européen (actuellement Charles Michel qui, a priori, ne sera pas reconduit car c'était son second mandat de deux ans et demi), le Président du Parlement Européen (actuellement la conservatrice maltaise Roberta Metsola) et le président de la Banque centrale européenne (BCE), actuellement Christine Lagarde. Et il y a aussi, en tant que Vice-Président de la Commission, le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, actuellement le socialiste espagnol Josep Borrell (77 ans), sûrement pas reconduit en raison de son âge. Inutile de dire que tous les pays européens vont négocier ferme leur bout de gras jusqu'au bout... mais peut-être pas la France occupée à des élections législatives anticipées d'une importance déterminante.





Sylvain Rakotoarison (15 juin 2024)

http://www.rakotoarison.eu

