Élections européennes 2024 (7) : Ursula von der Leyen et ses trois priorités, la défense, le logement et la compétitivité.

« Les cinq dernières années ont montré ce que nous pouvions faire ensemble. Faisons-le à nouveau. Faisons le choix de la force. Faisons le choix du leadership. » (Ursula von der Leyen, le 18 juillet 2024 à Strasbourg).

La journée du jeudi 18 juillet 2024 a été importante pour l'Union Européenne (et parallèlement, aussi pour la France). Le Parlement Européen s'est réuni à Strasbourg pour une session d'ouverture de sa dixième législature du 16 au 19 juillet 2024. Les députés européens ont réélu le mardi 16 juillet 2024 l'actuelle Présidente du Parlement Européen, la députée européenne maltaire PPE Roberta Metsola pour un nouveau mandat de trente mois (dès le premier tour avec 562 voix). Deux jours plus tard, c'était le vote des députés européens pour valider, ou invalider, le choix du Conseil Européen du 27 juin 2024 de reconduire l'Allemande Ursula von der Leyen à un second mandat de cinq ans de Présidente de la Commission Européenne, conformément au Traité de Lisbonne (article 14 du Traité sur l'Union Européenne).



Son second mandat a été validé au milieu de l'après-midi par 401 voix pour et 284 voix contre, 15 votes blancs et 7 votes nuls. Il y a actuellement 719 députés européens (en principe, il doit y en avoir 720), ce qui fait que la majorité absolue est de 360. C'est bien mieux que la précédente fois. Choisie par le Conseil Européen le 2 juillet 2019, Ursula von der Leyen avait été à la peine pour convaincre le Parlement Européen. Son premier mandat à la tête de la Commission de Bruxelles avait été en effet approuvé le 16 juillet 2019 par les députés européens avec seulement 383 voix sur 747, alors que sa majorité (groupes PPE, S&D et Renew) comptait 444 membres. Au congrès du Parti populaire européen (PPE), la candidature d'Ursula von der Leyen à un second mandat avait été approuvée le 7 mars 2024 par seulement 401 voix pour, sur 801 délégués, et 89 voix contre (en particulier, la délégation française, le parti LR, s'était opposée à cette reconduction).



Ursula von der Leyen va donc pouvoir envoyer des lettres officielles aux chefs d'État et de gouvernement des États membres pour leur demander de lui présenter les candidats aux postes de commissaires européens. Le Parlement Européen devra les auditionner et approuver leur candidature, ce qui permettra à Ursula von der Leyen de former la Commission Européenne avec les différentes attributions, et l'ensemble de la Commission sera approuvée par les députés européens avant sa prise de fonction officielle le 1er décembre 2024.



Ce vote concluait un débat avec Ursula von der Leyen et les différents présidents des groupes parlementaires. Dans son discours prononcé le matin, Ursula von der Leyen a présenté ses priorités devant les députés européens : nouveau pacte pour l'industrie propre pour renforcer la décarbonation et la croissance industrielle (le Clean Industrial Deal), création d'un fonds européen pour la compétitivité (pour soutenir l'innovation), doublement des effectifs d'Europol (sécurité), triplement des garde-frontières et garde-côtes pour atteindre 30 000 personnes (immigration), bouclier européen pour se prémunir des désinformations et manipulations de l'information et des ingérences étrangères, plan pour un logement à prix modéré (création d'un commissaire chargé du logement), plan pour aider les agriculteurs dans la transition énergétique, renforcement du programme Erasmus, plan de protection sur le temps passé devant les écrans et sur les pratiques addictives, parité hommes et femmes, conditionnement du respect des droits fondamentaux pour octroyer les subventions européennes, etc.

Un de points cruciaux de son mandat sera la défense européenne, avec la création d'un commissaire européen spécialement chargé de ce sujet, avec plusieurs programmes dont le bouclier aérien de l'Union Européenne qui sera un « symbole fort de l'unité européenne en matière de défense » et le soutien militaire indéfectible à l'Ukraine. D'autres commissaires européens seront créés, sur la coopération régionale avec la Méditerranée, sur l'équité intergénérationnelle, etc. Il y aura aussi un Vice-Président chargé de la compétitivité et des PME.



Dans ce discours, il y en avait pour les trois grands groupes (PPE, S&D et Renew) qui constituent la majorité de soutien de la Commission Européenne. Pour le PPE (centre droit) : compétitivité, lutte contre la bureaucratie, soutien à l'industrie de défense et à l'agriculture. Pour les sociaux-démocrates (centre gauche) : accompagnement de la crise du logement, droits des femmes ; pour Renew (centre) : pas de fonds européens aux États qui ne respectent pas les droits fondamentaux, compétitivité, soutien à l'Ukraine (les engagements de Valérie Hayer, présidente du groupe Renew, pendant la campagne européenne).



Pour la Présidente de la Commission : « L'Europe ne peut pas arrêter le changement, mais elle peut choisir de l'embrasser en investissant dans une nouvelle ère de prospérité et en améliorant notre qualité de vie. ». Parmi les autres engagements, Ursula von der Leyen souhaiterait refondre le budget de l'Union Européenne et mieux l'adapter aux États membres.



Elle a aussi condamné très sévèrement la prétendue mission de paix du Premier Ministre hongrois Viktor Orban, devenu Président du Conseil de l'Union pour ce dernier semestre 2024, en constatant : « Deux jours plus tard, les avions de Poutine ont pointé leurs missiles sur un hôpital pour enfants et une maternité à Kyiv (…). Cette frappe n'était pas une erreur. C'était un message. Un message glaçant du Kremlin à chacun d'entre nous. ».



De même, elle a clarifié sa position sur Gaza : « Je veux être claire : l'effusion de sang à Gaza doit cesser maintenant. Trop d'enfants, de femmes et de civils ont perdu la vie à cause de la réponse d'Israël à la terreur brutale du Hamas. La population de Gaza ne peut en supporter davantage (…). Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat et durable. Nous avons besoin de la libération des otages israéliens. Et nous devons préparer le jour suivant. ».





Aussi sur le blog.



Sylvain Rakotoarison (18 juillet 2024)

http://www.rakotoarison.eu



Pour aller plus loin :

Élections européennes 2024 (7) : Ursula von der Leyen et ses trois priorités, la défense, le logement et la compétitivité.

Élections européennes 2024 (6) : le casting pour la dixième législature du Parlement Européen.

Élections européennes 2024 (5) : la victoire de... Ursula von der Leyen !

Élections européennes 2024 (4) : la surprise du chef !

Résultats des élections européennes du dimanche 9 juin 2024.

Élections européennes 2024 (3) : y aura-t-il une surprise dimanche soir ?

Quel est le programme européen de la liste Renaissance ?

Programme de la liste Hayer à télécharger (6 mai 2024).

L'hommage de l'Europe à Jacques Delors.

Le débat Gabriel Attal vs Jordan Bardella du 23 mai 2024.

Élections européennes (2) : 37 listes et un bulletin de vote !

Le souverainisme européen selon Emmanuel Macron : puissance, prospérité et humanisme.

L'hymne à l'Europe.

Fête de l'Europe, joies et fiertés françaises.

Le Tunnel sous la Manche.

Les 120 ans de l'Entente cordiale.

Eurovision 2024.

La vision européenne d'Édouard Balladur.

Débat Valérie Hayer vs Jordan Bardella : l'imposture démasquée de Coquille vide.

Il y a 20 ans, l'élargissement de l'Union Européenne.

La convergence des centres ?

Élections européennes 2024 (1) : cote d'alerte pour Renaissance.

Valérie Hayer, tête de la liste Renaissance.

Charles Michel et Viktor Orban : l'Europe victime d'une histoire belge !

Jacques Delors : il nous a juste passé le relais !

Il y a 15 ans : Nicolas Sarkozy, l'Europe et les crises (déjà).

La Méditerranée, mère de désolation et cimetière de nos valeurs ?

Le 8 mai, l'émotion et la politique.

Ukraine, un an après : "Chaque jour de guerre est le choix de Poutine".

Le 60e anniversaire du Traité de l'Élysée le 22 janvier 2023.

De Gaulle, l’Europe et le volapük intégré.

L’inlassable pèlerin européen Emmanuel Macron.

Valéry Giscard d’Estaing, le rêveur d’Europe.

Enfin, une vision européenne !

Relance européenne : le 21 juillet 2020, une étape historique !