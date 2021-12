« Emmanuel Macron l’Européen, Président jusqu’au bout »

« Face aux défis sanitaires et économiques, à l’affirmation de puissances hostiles, ou au dérèglement climatique, la meilleure réponse est européenne. Notre Union ne réussit jamais aussi bien que lorsqu’elle défend ses valeurs et ses intérêts (…). Aucun espace politique n’a autant vacciné sa population, tout en faisant don du plus grande nombre de vaccins au monde, et aucun autre n’a protégé autant ses citoyens du chômage et des faillites. Les droits ont été respectés, les lois votées par des parlements élus, les juges ont contrôlé ces décisions. La solidarité et la démocratie, voilà le modèle européen. » (Emmanuel Macron).