Encore un nouveau délai pour le BREXIT : L’Union Européenne a déjà perdu 40 ans !

Alors que l'Union européenne a accepté que la Grande-Bretagne puisse avoir un nouveau délai flexible jusqu'au 31 octobre 2019 pour éviter un Brexit dur, il faudrait quand même se poser la question d’une clarification claire de ce divorce qui n'en fini pas de trainer en longueur. En un mot ces Anglais nous prennent vraiment pour des cons.

(Réf. : Brexit : les Européens optent pour un report flexible jusqu’au 31 octobre. Londres pourra toutefois quitter l’Union européenne avant cette date, dès que son Parlement aura ratifié un accord. https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/11/brexit-les-europeens-optent-pour-un-report-flexible-jusqu-au-31-octobre_5448644_3210.html et Brexit : les Européens piégés vont devoir accorder un nouveau délai pour préparer un nouveau deal de divorce : https://www.atlantico.fr/decryptage/3570127/brexit—les-europeens-pieges-vont-devoir-accorder-un-nouveau-delai-pour-preparer-un-nouveau-deal-de-divorce)

C’est quand même franchement agaçant de constater que ceux-là même qui ont refusé la monnaie de l’Euro et se sont continuellement tenus en retrait sur les avancées sociales de l’Union européenne, veuillent maintenant avoir le beurre, l’argent du beurre et aussi la crémière ! Un comble quand même !

L’ancien Président Français Valéry Giscard d’Estaing pense d’ailleurs qu’il faudrait maintenant que les choses soient claires. A la question qu’on lui posait début avril 2019 : « Le Brexit est-il dommageable pour l’Europe ? »

Il répondait : « Les Anglais n’ont jamais vraiment fait partie de l’Europe. Ils veulent vivre indépendamment de l’UE, ça a toujours été comme cela. » Et à cette autre question posée : « Leur départ est donc une clarification ? » Il répondait par l’affirmative ! (http://www.leparisien.fr/politique/valery-giscard-d-estaing-les-elections-europeennes-donnent-lieu-a-une-agitation-inutile-05-04-2019-8047383.php)

Que l’on se rappelle quand même qu’ils ont volontairement fait l'impasse d'une Europe sociale (imposé par le veto de l'Angleterre pendant plus de 40 ans !)

Résultat nous avons perdu 40 ans d’une Europe sociale ! (Cf. : 2019 : Pour une Europe à visage humain ! : https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/2019-pour-une-europe-a-visage-211181 )

Il semble d’ailleurs que d’autres personnes comme Jacques Delors et Michel Rocard pensent que la Grande-Bretagne devrait choisir clairement ses positions :

En 2012 : Jacques Delors invitait Londres à quitter l’UE : http://www.lexpress.fr/actualite/politique/jacques-delors-invite-le-royaume-uni-a-quitter-l-union-europeenne_1203673.html

Brexit. Michel Rocard pour la sortie du Royaume-Uni de l'UE : http://www.ouest-france.fr/europe/brexit/brexit-michel-rocard-pour-la-sortie-du-royaume-uni-de-lue-4319829

Valéry Giscard d’Estaing : "Brexit ou pas, l’Europe à 28 n’est pas gouvernable sans réformes profondes" : http://www.atlantico.fr/decryptage/valerie-giscard-estaing-brexit-ou-pas-europe-28-est-pas-gouvernable-sans-reformes-profondes-jean-marc-sylvestre-2738769.html

Le problème de l’Europe, c’est le peuple ! : http://www.marianne.net/probleme-europe-c-est-peuple-100243883.html

Enfin, pour conclure, les Anglais sont-ils fiables dans leur nouvelle demande de délai pour éviter un Brexit dur ?

Pour ma part je me pose la question de leur fourberie car, depuis le 25 octobre 1415 à Azincourt, les Anglais ont perdu une crédibilité certaine sur leur comportement loyaux et chevaleresques après le massacre des prisonniers français (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Azincourt#Le_massacre_des_prisonniers_et_blessés_français). Cette bataille, où la chevalerie française a été mise en déroute par des soldats anglais est souvent considérée comme la fin de l'ère de la chevalerie. Alors 600 ans après on aurait avantage à s’en rappeler (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Azincourt)

Si c’est pour nous embourber encore une fois de plus dans les marécages d’une hypothétique sortie en douceur de l’Union européenne pour sauver leur libéralisme économique, les Européens devraient dire non, car les délais de plus de deux ans de négociations sont maintenant terminés et il convient de construire maintenant une Europe sociale à 27 qui a trop tardé…

Bien à vous !

Votre européen de service !

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 11 avril 2019.

Ex candidat "décroissant" aux élections européennes de 2014 :

http://pierre.souchier.free.fr/europeennes2014/cec_questionnaire_europeennes_2014.pdf