Enfin, une vision européenne !

@Le421... Refuznik !!

+1 avec toi et Jeekkes

Et en plus le pire (enfin le plus chiaznt) c’est que vis a vis des européens on passe pour des abrutis finis, et ca, ca fais mal (enfin ca me fais mal)



Ce type non mais allo allo il n’a pas l’ombre d’un zeste de tacte diplomatique,

de toute maniere il n’en à clairement pas le niveau intelectuel



Bref...c’est la nana de Chypres (si je me gourre pas de pays) qui viens d’etre élue à l’europe sur un poste important, et elle est anti-avortement

(c’est nul mais bon c’est le choix de SON pays)



Ce beu, juste apres sa mise en place , que fais t’il ?

Je vous le donne émile, il commence à critiquer qu’elle le soit et sans y mettre une once de diplomatie, je cause meme pas du groupe visegrad et de ses propos



Ne cause pas non plus des journalistes qui se barrent car pas de questions possibles, et lui qui mélange allegrement les affaires interieures (nationales) avec le reste qui concerne l’UE



Bref du tres tres grand GNQ