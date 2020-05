Euro : la menace mortelle de Karlsruhe

@zygzornifle Nous ne fument point conquérant .Il me semble que l Allemagne ne souffre pas de ce mal francais , être accusé d avoir été un pays colonisateur .

Quant a son industrie , l Allemagne a su garder son tissu puissant et performant .

Giscard déplorait deja par le passe que nos PME PMI etaient trop faibles

Cela n a guere change

Quant a notre elite , elle ne voulait plus d industrie dans notre pays , ecole de pensée menee par Tchuruk notamment Mais il y a aussi d autre explication aussi purement economique , le faible taux de marge entre autre

Notre grande institution qu est l EDUC , une institution qui ne veut former que des cranes d oeuf bien remplis et n ont pas la culture de l entreprise .

Lors de la publication du patrimoine des ministres sous Hollande , aucun mlinistre n avait a minima un CODEVI Du grand classique patrimoine et assurance vie

Donc aucunement tourné vers la vie economique

Enfin notre chere administration mettant toute son energie a « emmerder » les personnes qui bossent

C GAVE n a pas tort en resumant ainsi l Espagne c est la speculation immobiliere , la France , les fonctionnaires et l Allemagne les entreprises .