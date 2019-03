Europe : vers l’unité continentale

@Attilax

L’ € et l’ UE sont LES constructions que nous avons bien voulut leur laisser faire.

Un peu comme lorsqu’il s’agit de se préoccuper de nos biens et acquis sociaux...

On s’en cogne, on s’en tape, on s’en fout, on s’en bat les c......

La preuve ?

Il n’y a pas eu d’insurrection en 2008, lorsque le « parlement » a ratifié la traité de Lisbonne...

Les échéances électorales suivantes ?

Tout le monde savait que celui qui est allé faire génuflexion à la City 15j après son discours ’ social ’ était et reste un fumiste...

Houlàààà

Attendez...

Ne dites plus rien à propos de la politique monétaire de la BCE...

Vous venez de revendiquer une ignorance complète de ce sur quoi vous vous exprimez pourtant.

La BCE ne fait pas tourner quelque planche à billet que ce soit.

Si vous voulez évoquer un pays qui « fait tourner la planche à billet », il faut que ce pays soit monétairement souverain.

Autrement dit qu’il puisse créer de la monnaie ( et il ne s’agit principalement pas là de pièces et de billets... )



L’évidence du fait que vous ne vous intéressez pas à la construction européenne et encore moins à ses institutions est dans votre commentaire.



La BCE est une banque centrale, dont les actionnaires sont des états ( et pas que ceux ’ membres ’ de la monnaie unique... )

Elle n’a aucune autorité de ’ création monétaire ’...



La question que vous devriez vous poser est simple...

D’ où vient l’argent qu’elle ’ prête ’ ( à zéro % ) aux banques privées ( de tous les pays... ) avec pour seule contrainte de REVENDRE cet argent au sein de l’ UE ( et pas uniquement au sein de la monnaie unique... )



Vous n’avez certainement jamais entendu parler du MES et du TSCG...

Ce sont pourtant les 2 traités issus du traité de Lisbonne.

Et ce sont aussi les 2 plus importants.



Ils CONTRAIGNENT littéralement les pays signataires à fournir des fonds à la BCE.



Je vous laisse mûrir ce qui précède.



Et si vous comprenez un jour que s’isoler d"un groupe dont le principe inscrit dans la constitution est la mise en concurrence mène inéluctablement à ce que celui qui s’isole soit défoncé par ceux qui sont encore ’ en groupe ’, peut-être comprendrez-vous que la clairvoyance de ceux qui veulent ’ sortir ’, au lieu de s’approprier et modifier les règles afin de les rendre équitables n’est en réalité qu’une stupidité sans pareil.