Européennes 2019 (1) : la France des Douze ?

Ahahahahaha !!

La description de François Asselineau est à mourir de rire !! Vous arrivez à faire une description encore plus accablante que la fiche Wikipédia, déjà très partisane et à charge !!

Pour ceux qui auraient eu encore des doutes (les 3 ou 4 qui dorment au fond, près du radiateur), la servilité de S.R. envers le pouvoir n’est plus à démontrer. S’il y avait un paillasson sous les pieds de macron, S.R. l’ôterai immédiatement pour s’y mettre.

Quoi qu’il en soit, cette tentative de décrédibilisation de François Asselineau, aussi subtile que la stratégie du « Chargeeeezzz dans le tas et pas de quartier !! » montre clairement la peur bleu que François Asselineau vous inspire. Ahh vous pétochez les petits européistes de carnaval, les lèche-bottes du pouvoir. Et bien continuez à chier dans votre froc, car l’UPR, n’est pas près de s’arrêter. Vous montrez, plus que jamais, le vrai visage de la macronie et de la dictature « En marche » arrière. Plus vous en faites plus vous vous enfoncez.

Vivement que l’on soit débarrasser de toute cette clique nauséabonde et de leur système dictatoriale.

Pour la libération de la France et le retour d’une démocratie tournée vers les citoyens c’est ici : UPR.fr