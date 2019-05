Européennes 2019 (3) : l’Union Européenne est-elle démocratique ?

@Sylvain Ralotoarison

Je ne peux pas prendre au sérieux votre article : vous raisonnez sur des propositions politiques passées ou actuelles qui sont autant de chemins vers l’avenir pavés des meilleures intentions du monde, mais qui nous ont conduits à la situation actuelle, laquelle est rien moins que désastreuse.

L’Europe qui a vu naître la révolution scientifique, la révolution industrielle, et qui aura été le centre du monde bien au-delà de l’époque classique, désormais, n’a plus aucun poids dans le monde. Non seulement elle est à la traîne dans tous les domaines de la recherche, mais sa politique extérieure représentée par des nullités telles que Catherine Ashton hier et maintenant Mogherini, n’est plus du tout crédible touchant à ce qui est en train de se passer dans un Moyen-Orient où vont se redessiner les nouvelles alliances.

Comment pouvez vous prendre au sérieux des Merkel ou des Macron ? Rappelez-vous le traitement infect réservé par la chancelière allemande à un peuple grec inventeur de la démocratie dont vous parlez. Rappelez-vous la sottise de sa très bienveillante politique d’immigration qui aura eu pour conséquence de faire entrer près d’une centaine de députés d’extrême droite au Bundestag. Je préfère ne rien dire de notre Macron dont la dégringolade a commencé lorsqu’ils s’est pris pour Héliogabale le jour d’une certaine fête de la musique et qui s’obstine, quand le risque de guerre avec l’Iran devient de plus en plus probable, à soutenir un régime isalmo-nazi qui persécute salement les Iraniens depuis quarante ans, et pratique au Moyen-Orient la même politique expansionniste que le troisième Reich en Europe à la veille de la dernière guerre.

Notre pays ne pouvait pas tomber plus bas. Il ne lui reste plus qu’à envoyer à l’Elysée le clan Le Pen aux prochaines présidentielles. Maréchal, nous revoilà !