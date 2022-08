Gorbatchev, le liquidateur du communisme international

"Au contraire, il fait partie des dirigeants russes les moins aimés des Russes, responsables de la perte de la grandeur de la Russie avec l’effondrement de l’URSS.«

Responsables aussi, particulièrement Boris Eltsine, de la vente à l’encan de tous les bijoux de familles de l’ex-URSS à quelques oligarques, de la ruine, de la monstrueuse famine ainsi que la dépopulation de la Russie qui s’en sont suivies. Pas pour rien que Poutine reste populaire : c’est lui qui s’est ensuite attelé à patiemment reconstruire la Russie sur ses décombres, et les Russes s’en souviennent.



»Les Russes revisiteront certainement Gorbatchev avec un œil plus favorable dans quelque temps, probablement après l’ère Poutine…"

Et l’Europe revisitera certainement Poutine avec un œil plus favorable dans quelques temps, probablement après l’imminent effondrement de l’Empire outre-atlantique et de son Nouvel Ordre Mondial, à côté duquel l’effondrement de la feu URSS devrait en comparaison faire quelque jour figure d’amusette pour bac à sable.