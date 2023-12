Il y a 15 ans : Nicolas Sarkozy, l'Europe et les crises (déjà).

« Je voudrais vous dire, à titre personnel, que moi, cette Présidence de six mois m'a beaucoup appris et que j'ai beaucoup aimé ce travail. Et pour dire les choses, je comprends que les parlementaires européens soient passionnés par ce qu'ils font (…). Cette Europe, on en a plus que jamais besoin. J'ai essayé de bouger l'Europe mais l'Europe m'a changé. » (Nicolas Sarkozy, le 16 décembre 2008 à Strasbourg).