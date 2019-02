Irlande : la dernière des guerres européennes

Lorsqu’en juin 1999 se terminait la guerre du Kosovo tout le monde était unanime au sein des institutions européennes, il s’agissait là de la toute dernière guerre sur le sol européen. C’était sûr, acquis, irréversible. Nous pouvions souffler - nous congratuler même ! - après deux guerres mondiales, des dizaines de guerres entre nations, des centaines de conflits entre peuples, provinces, et régions, après la chute des plus grands empires et des plus glorieuses monarchies, la paix était enfin là, en Europe. Les Balkans en seraient la preuve ultime...

Partout l’enthousiasme était de mise. En Allemagne la réunification avait eu lieu, en Europe de l’Est on avançait à grands pas vers l’intégration européenne, en Irlande un vent nouveau soufflait après la signature de l’accord du Vendredi Saint (1998) mettant fin aux troubles qui marquèrent pendant plusieurs décennies le profond contentieux établi entre la République d’Irlande et sa voisine l’Irlande du Nord, rattachée au Royaume Uni.

Il faudrait encore du temps pour que les communautés catholiques et protestantes arrivent à vivre ensemble dans l’harmonie, mais la frontière elle était bel et bien tombée. Finis les check points, finis la peur des violences... L’espoir de la réunification au long terme de l’Irlande était réel.

Et puis il y a eu le vote du Brexit par le peuple Britannique, qui occupe une partie - pas la totalité ! - de l’Irlande du Nord. Mais qui l’administre entièrement... Alors avec des négociations qui piétinent entre le gouvernement de Theresa May et l’Union Européenne se pose la très sérieuse question du rétablissement d’une frontière entre les deux Irlande. La peur de revenir deux décennies en arrière est bien là et des deux côtés de la frontière on s’inquiète. Cette inquiétude est d’autant plus vraie que la majorité des irlandais du Nord ont voté contre le Brexit ! Mais que faire quand la Première Ministre de Grande Bretagne préfère le pouvoir - et son alliance bancale avec le parti ultra conservateur Nord irlandais DUP - plutôt que la paix ? Oublie-t-elle qu’au départ de ces violences il y avait déjà la volonté britannique de faire de l’Irlande une colonie (ce à quoi elle est parvenue depuis 1155 et le don du Pape de la suzeraineté sur l’île d’Irlande au Roi d’Angleterre Henri II) ? Oublie-t-elle qu’à vouloir trop de pouvoir on récolte la résistance ? Car le peuple irlandais a su démontrer à l’impérialisme britannique qu’il savait ne pas se laisser faire ! Et avec le plus fondé des droits par ailleurs !

Mais puisque l’on entend depuis deux ans partout en Grande Bretagne qu’il faut rebattre les cartes vis-à-vis de l’Europe, qu’il faut repartir de zéro, et bien repartons de zéro et parlons sérieusement de la réunification de l’Irlande !

Le destin européen de l’Irlande ne fait aucun doute, ses valeurs et sa culture sont célébrées dans toute l’Union Européenne et dans le Monde. Mais au delà de son caractère européen, la résistance et le stakhanovisme de son peuple en fait une nation de tout premier plan.

Depuis plus d’un siècle déjà (Pâques Sanglantes en 1916, puis retrait des Britanniques de la partie sud de l’île en 1921) les irlandais tentent d’obtenir un droit simple : être souverains sur leur territoire ! Quoi de plus simple me direz-vous ? Mais c’est sans compter sur l’obstination des britanniques qui en colonisant massivement le Nord de l’île (principalement par des agriculteurs écossais) depuis des siècles ont permis à un problème de perdurer dans le temps. Aujourd’hui une partie du Nord de l’Irlande est peuplée de protestants majoritairement issus de vagues d’immigrations provenant de Grande Bretagne, cette population se sent Britannique, mais aussi paradoxalement majoritairement attachée à l’idée de rester dans l’Union Européenne...

C’est dans ce contexte que le 19 janvier dernier une voiture piégée a explosé à Derry (étant moi même en faveur de la réunification de l’Irlande je préfère le nom de Derry au nom de London Derry promu par les unionistes) et revendiqué par l’IRA (Irish Republican Army). Peut-on y voir le retour de la violence en Irlande du Nord face à l’impasse du Brexit et le possible retour d’une frontière dure entre les deux Irlande ou s’agit-il là d’un simple avertissement ? La question doit être posée et analysée très sérieusement quinze ans après le dépôt officiel des armes par l’IRA (2004).

Car en tout état de cause personne ne veut de cette frontière, et le mouvement BCAB (Border Communities Against Brexit) l’a encore démontré le 26 janvier dernier en manifestant près de la frontière (Newry) tout en simulant le retour à une frontière où se trouveraient des murs et des soldats.

Quid alors de l’accord du Vendredi Saint si ce Brexit sans accord se réalisait ? Puisque Theresa May a été capable des alliances les plus douteuses pour garder le pouvoir, nul doute qu’elle fera tout son possible pour garder la main mise sur l’Irlande du Nord. Quid de la réunification donc ? Et si celle-ci venait plus rapidement qu’on le pense ? Car on parle toujours de cette frontière comme étant un problème entre une frontière extérieure de l’Union Européenne et le Royaume Uni. On nous rabâche sans cesse les problèmes liés aux douanes et au commerce... Mais les européens en tant que peuple - et moi le premier ! - au même titre que les irlandais, ont le droit d’être scandalisés ! Certes il existe une forte population Britannique en Irlande du Nord, mais c’est bien en tant que communauté que celle-ci devrait être comprise et non en tant que colonie souveraine !

L’Union Européenne n’est-elle pas assez grande et diplomatiquement puissante pour parvenir à un nouvel accord qui permettrait la protection de ces communautés (qui sont maintenant implantées depuis trop longtemps pour qu’il soit raisonnable de leur demander de plier bagage) ? Ne serait-il pas envisageable de penser à un système qui permettrait à la République d’Irlande de prendre l’intégralité de la souveraineté sur l’île tandis que la population britannique puisse garder sa nationalité tout en préservant ses traditions ? N’est ce pas maintenant le bon moment pour penser à ça ?

Il serait dommage que la Grande Bretagne s’enferme sur cette question là où il serait raisonnable de penser que « Il faut de l’humilité pour apprendre » comme l’écrivait James Joyce dans Ulysses. Or la Grande Bretagne a eu tout le temps nécessaire pour apprendre de la décolonisation... Il serait par ailleurs encore plus dommage de retrouver de la violence là où elle avait disparu.

Mais que dire aujourd’hui aux combattants de l’IRA d’hier qui verraient de nouveau une frontière au milieu de leur beau pays ? Vous avez été trahi ! Les accords n’ont qu’un temps, et ce temps est passé ! L’impérialisme britannique lui perdure... Non, cela ne se peut ! Il faut lutter, résister, agir, parlementer...

Pourtant il n’y a en définitive qu’une seule solution à ce problème : reconnaître que le problème est britannique et non irlandais ! Les britanniques ont choisi de quitter l’Union Européenne, bien ! Qu’ils quittent l’île d’Irlande aussi ! Car tout autant que Victor Hugo qui disait en parlant des penseurs des Lumières que « Paris c’est la France, et la France c’est le Monde ! », il nous faut aujourd’hui affirmer que : L’Irlande c’est l’Europe, et l’Europe c’est le Monde ! »

Sans quoi la probabilité que l’Irlande redevienne le théâtre de violences serait bien réel, et il serait possible de voir ce conflit comme étant - cette fois-ci vraiment - la dernière des guerres européennes.