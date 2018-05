Italie, Allemagne : les braises de la crise de la zone euro se rallument

En 1966, De Gaulle disait : « la politique de la France ne se fait pas à la corbeille ». Depuis la politique des états de l’UE se fait à la BCE. On l’a tous vu pour la Grèce.

Aujourd’hui le processus a encore changé (évolué dirait certains).

Aujourd’hui nous avons l’Italie qui va se doter d’un gouvernement euro-septique, nous avons un président italien qui fait tout pour retarder l’échéance. Nous avons un président français qui l’aide dans cette démarche. Et (oh surprise) nous avons un gouvernement allemand qui fait tout pour que l’Italie quitte cette UE et cet euro et qu’elle emporte avec elle tous les pays du Club Med, France comprise.

Deux possibilités :

L’Italie se retrouve un gouvernement pro européen et on retarde l’échéance jusqu’à la fois prochaine avec l’Espagne, le Portugal, la France, etc.

Soit la France, l’Espagne, l’Italie, la Grece, le Portugal, Maltes, Chypre, la Croatie, Slovénie, Bulgarie, Roumanie vont se retrouver avec une monnaie autre que l’euro et dans une union dont la politique ne se décidera plus à Bruxelles. Mais dans ce cas, c’est parce que l’Allemagne l’aura décidé