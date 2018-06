Italie : ces marchés, mauvais juges et parties

@izarn

En me relisant, je trouve que en effet depuis le départ du Royaume Uni, l’Italie retrouve sa place de troisième puissance en UE.

Ce qui lui donne une autorité inhabituelle depuis 50 ans...La perte de l’Italie serait cataclysmique...

Alors pourquoi veut-on que désormais les italiens obéissent comme de petits toutous ?

Non, parceque...Ils ont la main sous les c....des allemands. Et ils peuvent serrer...

Et celles des français ?

Non il y en a plus depuis longtemps ; quand Sarko a perdu les siennes en 2008...

Il y a rien à tirer du Micron...Le mec n’existe pas pour les italiens...Non, il serait pret à bombarder l’Italie sur ordre de Trump...

Encore plus bas que Hollande, mais avec des artifices de com, pour embellir une vieille pute.