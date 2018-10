Italie : condamner le diktat de la Commission Européenne, résister à l’euro fascisation !

La commission européenne a donc refusé que le projet de budget 2019 adopté par l’Italie et exigé que les italiens lui présente un autre budget, conforme aux diktats de l’Union Européenne sous trois semaines. Faute de quoi la commission européenne lui infligera des sanctions à hauteur de 0,2% de son PIB. Un chantage à 3,4 milliards d’euros, une amende de 56€ à chaque italien, nouveaux nés et vieillards inclus. On voit mal d’ailleurs en quoi cela résoudrait la question de la dette, preuve que ce n’est pas là l’objectif de la Commission. Ce que la commission européenne reproche au budget italien c’est de ne pas respecter les critères de Maastricht, avec un déficit public de 2,4%. En effet sous l’effet de l’euro, imposant une austérité et une déflation catastrophique à l’Italie – à l’image de la France – l’économie italienne est exsangue, provoquant chômage et misère de masse dans la troisième économie de la zone euro, et un accroissement de la dette publique.

Alors que grâce à l’Euro les capitalistes (les banques et les marchés financiers comme certains les appellent) tiennent en joug les travailleurs italien – la note de l’Italie ne vient elle pas d’être dégradée ? – l’attaque de la Commission Européenne ne vise pas que l’Italie. Il s’agit de rappeler à tous les gouvernements qu’ils n’ont d’autres choix s’ils restent dans l’UE et l’Euro que de respecter les critères de Maastricht pour enrichir toujours plus les capitalistes, en pratiquant une guerre permanente contre les salaires.

L’extrême droite italien soutien de l’Euro qui écrase les travailleurs en Italie et en Europe

Au delà des rodomontade du gouvernement italien et de ses ministères d’extrême droite, Rome a immédiatement indiqué se plier aux ordres de la Commission Européenne de ramener la dette publique à 126,5% du PIB en 2021. En clair, l’extrême droite se soumet à l’euro austérité. Et assuré immédiatement vouloir à tout prix rester dans l’UE et dans l’Euro. Le gouvernement de M Salvini a ainsi déclaré dans un courrier à la commission européenne “si les rapports dette/PIB et déficit/PIB ne devaient pas être en ligne avec ce qui est prévu, le gouvernement s’engage à intervenir en adoptant toutes les mesures nécessaires afin que les objectifs indiqués soient rigoureusement respectés”. Et le premier ministre d’ajouter, en anglais s’il vous plait, “Ecoutez-moi bien : pour l’Italie, il n’y a aucune chance d’Italexit, de sortie de l’Europe ou de l’eurozone”, faisant chorus aux déclarations similaires ce week end de Salvini et Luigi di Maio. Et rappelant les déclarations de Le Pen lors de la dernières présidentielle avouant n’avoir jamais voulu sortir de l’euro et de l’Union Européenne.

Pourtant, le diktat de la Commission Européenne démontre qu’entre l’euro austéritaire, entre la dictature de la Finance qu’est l’Union Européenne,et le choix souverain d’un Etat du meilleur budget pour le peuple, il faut choisir. On sait ce qu’est le choix de l’extrême droite dans ce cas, en France comme en Italie, celui de servir la classe capitaliste et d’écraser les travailleurs.

Comme le rappelait violemment le président de la Commission Européenne à la Grèce, “Il n’y a pas de choix démocratique contre les traités européens”.

Eurofascisation la preuve par l’Italie

Depuis des années, le PRCF dénonce l’Union Européenne et l’Euro comme un catalyseur de la fascisation. Les faits sont là. Et oui le fait est que la terrible situation de l’Italie le prouve, à nouveau. L’Union Européenne et la BCE lui dicte son budget depuis des années, provocant l’arrivée d’un gouvernement coalisé avec l’extrême droite au pouvoir. Régime accélérant dès son arrivée au pouvoir encore plus la fascisation.

Par ailleurs chacun ne pourra désormais plus nier que si la Commission Européenne s’accommode de toutes les violations des élémentaires droits démocratiques – à l’image de la répression anticommuniste et contre le mouvement social des pays baltes à la Pologne en passant par la Hongrie, où encore les violations des droits humain les plus élémentaires des migrants – affichant une tolérance absolue et soutenant de fait depuis des années tous ces régimes d’extrême droite qu’elle a installé en Europe de l’Est et qui gouvernent de l’Autriche à l’Italie, elle attaque avec violence tout budget qui n’irait pas à 200% dans le sens de l’austérité. Silencieuse depuis des mois sur les provocations xénophobes du régime Salvini, la commission européenne ne montre les crocs que pour imposer le maintien d’un budget violemment austéritaire contre le peuple italien.

Ce n’est pas en restant dans l’Euro et l’UE que les peuples pourront stopper la montée de l’extrême droite provoquée, alimentée et soutenue par l’Union Européenne et l’euro austérité, mais au contraire en sortant de l’UE et de l’Euro. En brisant les chaines de l’Union Européenne.

JBC pour www.initiative-communiste.fr