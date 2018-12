Italie, France : l’effarant deux poids, deux mesures budgétaires de l’UE

Le caractère orwellien de Moscovici n’en est que plus stupéfiant. S’il est envisageable de dépasser 3% sur une année , pourquoi donc un déficit de 2,4% pour l’Italie poserait problème, d’autant plus que le pays a plus d’une décennie de déficits inférieurs au nôtre, et que le sien resterait plus d’un point inférieur au nôtre ? Si les situations sont différentes, elles le sont dans le sens où Rome s’est bien davantage pliée aux règles de l’UE que nous. Bien sûr, l’UE se raccroche aux branches d’un déficit structurel qui augmenterait fortement (plus encore que le déficit, de manière objective bien sûr) et pourrait être supérieur à celui de la France en 2020 . Mais comment accorder crédit à ce raisonnement ?