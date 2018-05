Italie : nouveau coup de force des euroligarques

il est vrai que la proposition du président de nommer un économiste réputé pour sa rigueur et venant du FMI s’apparente à une véritable provocation et est scandaleuse compte tenu du résultat du vote du peuple italien .D’un autre côté, il est vrai que constitutionnellement le président avait le droit de s’opposer à la désignation d’un ministre et que les 5 stelle et la ligue ont refusé de présenter un autre nom pour le Ministère de l’Economie.

Logiquement , en bonne démocratie , il fallait immédiatement décider de retourner aux urnes ;

le Président italien a totalement failli à ses devoirs en procédant autrement et en déclenchant immédiatement et sciemment la peur des marchés , bien aidé en cela par Mr Oettinger, digne représentant à Bruxelles de l’Allemagne -on se demande pourquoi il a accepté un mandat de commissaire européen au lieu d’un macaron de ministre dans le gouvernement allemand !- , et par MM Macron et notre grand ministre financier/économiste passé au macronisme ainsi que par le lobby international des banques systémiques .

Ce qu’il faut jeter aux orties ce sont tous ces ultralibéraux -financiers qui ,conduisent aveuglèment nos pays dans la crise, l’austérité et la régression pour des raisons personnelles et /ou dogmatiques et dépassées .Mais svp, ne jettons pas le bébé avec l’eau du bain ;l’Europe est nécessaire , nous en avons besoin et devons nous entraider dans ce monde cruel où des puissances toujours plus fortes et agressives nous entourent et guettent notre faiblesse .Nous avons besoin de nous unir, pas pour devenir des esclaves du marché et de l’oligarchie financière mais pour construire une europe solidaire , respectueuse des peuples et à leur service ;





c’est possible ;nos bulletins de vote sont là pour cela