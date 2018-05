J’ai testé pour vous la Cour Européenne des Droits de l’Homme

E. Exposé des faits :

PLAINTE PÉNALE :

Par lettre du 2 septembre 2015 (reprise dans la LRAR du 16 septembre, à suivre), j’ai porté plainte contre mon frère pour menace de mort, suivie d'une agression contre moi, commise le 3 septembre 2012 ; faits corroborés par une attestation de témoin et un enregistrement audiovisuel ; plainte que j’avais qualifiée pénalement comme suit : « délits prévus par les articles 222­18 et 222­13, alinéas 9º, 10º et 14º ». Par LRAR du 16 septembre 2015, Nº 1E0015xxxxxx et 1E0015xxxxxxx, j’ai adressé un dossier de 23 pages au Conseil Régional de l’Ordre des Médecins (1), et au Procureur de St Brieuc (2), respectivement. Ce dossier reprend en pièce jointe la plainte du 2 septembre 2012, et contient une plainte uniquement disciplinaire (parce que portant sur des faits pénalement prescrits) « contre les médecins de mon frère, pour leur responsabilité dans sa dérive criminelle de 2004 à 2011 », et une plainte « pour atteintes à la personne de mon père, dans le cadre de son hospitalisation à domicile, en 2012 ». En date du 25 septembre 2015, j’ai envoyé à chacun des destinataires un CD­ROM (numérotés des Nº de LRAR précités) contenant les pièces cités dans le dossier du 16 septembre 2015. Par LRAR du 25 septembre 2015, Nº 1E0015xxxxxxx et 1E0015xxxxxxx, aux mêmes destinataires, j’ai complété le dossier du 16 septembre 2015 par la copie des preuves de dépôt des courriers contenant les CD­ROM, et la qualification pénale relative à l’hospitalisation à domicile de mon père, dont : certificats de complaisance des médecins vis à vis de mon frère, délit prévu par l’article R.4127-­28 du code de la santé publique, et entrave à l’exercice de la justice (le fait de le soustraite à son obligation de soins prévue par un jugement d’application de peines), délit prévu par l’article 434­-9­-1 du code pénal ; commis par le médecin de mon frère, et d’autres co­acteurs ou complices, à l’encontre de mon pére, délit d’atteinte à la vie, spécifiquement les articles 221-­3 (meurtre avec préméditation) et 221-­4, alinéas 3º (sur une personne dont la particulière vulnérabilité [...] est connue de son auteur), 4º ter (conjoint) et 8º (bande organisée) du code pénal.

Par lettre datée du 6 octobre 2015, notifiée le 8, le Procureur de St Brieuc m’a informé d’un avis de classement sans suite de mes plaintes, enregistrées sous le Nº15xxxxxxxxx, ouvrant la voie à une constitution de partie civile. Par LRAR du 30 octobre 2015, Nº 1E0015xxxxxxx, j'ai déposé un recours contre cet avis de classement, auprès du Procureur Général de Rennes. Ce recours est enregistré sous le Nº 2015/xxxxx/Bxx, et il a été complété par deux nouvelles pièces par LRAR du 5 janvier 2016, Nº 1E0015xxxxxxx. Par lettre du 18 janvier 2016, le Procureur Général (3) m'a informé du rejet de mon recours. NB : Le rejet de mon recours par le Parquet Général n'obère pas la constitution de partie civile (à suivre). En ce sens, c'est une pièce accessoire. Toutefois, comme c'est sur la base de celle-ci que j'ai fait une demande d'AJ, elle merite de faire partie de la présente requête.

AIDE JURIDICTIONNELLE POUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE :

Par LRAR du 11 décembre 2015, Nº 1E0015xxxxxxx, j'ai déposé auprès du Tribunal de Grande Instance de St Brieuc une demande d'aide judictionnelle (pour la suite, 'AJ') pour les plaintes citées, en vue d'une constitution de partie civile (code de procédure 938), faisant valoir, justificatif d'impôt à l'appui, que je remplissais la condition (d'insuffisance) de ressource de l’Article 4 des textes sur l'AJ. Par lettre du 23 février 2016, notifiée le 25, le Président m'a informé du rejet de ma demande, avec pour justification, « a notamment été tenu compte des avoirs bancaires ».

Par LRAR mise en dépôt le 11 mars 2016, Nº 1E0015xxxxxxx, suivant les indications du bureau d'AJ de St Brieuc dans sa lettre du 23 février (notifiée le 25), je lui ai adressé une demande de recours. Par lettre du 15 mars 2016, le bureau d'AJ m'a informé que mon dossier « serait examiné par le magistrat délégué de la Cour d'Appel de Rennes ». Ce recours est enregistré sour le Nº 16/xxxxx. Par ordonnance du 8 septembre 2016, Nº 16/xxx, Mme Françoise Cocchielo, Président de Chambre, assistée du greffier M. Bruno Gendrot, a, par délégation du Pdt de la Cour d'Appel (4), statué à l'« irrecevabilité » de mon recours, au motif qu'il « n’a pas été introduit dans le délai légal (plus de 15 jours) », retenant le « 23 février 2016 » et le « 11 mars 2016 » comme dates de notification et de recours, respectivement, soit 15+2 jours entre les deux ; ordonnance qui précise qu'elle est « non susceptible de recours ».

NB : La décision sur laquelle porte le litige est l'ordonnance de la Cour d'Appel de Rennes du 8 septembre 2016, Nº 16/xxx, m'a été notifiée le 15 (le cachet de La Poste faisant foi). Cela porte au 15 mars 2017, la date limite pour soumettre la présente requête dans le délai des 6 mois.

F. Exposé de la/des violation(s) alléguée(s) de la Convention et/ou des Protocoles et arguments à l’appui

Article invoqué

Article 6 § 1 de la Convention

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »

Explication :

Concernant le dossier Nº 16/xxxxx, la Cour a déclaré irrecevale mon recours contre le refus d’AJ, au seul motif qu’il « n’a pas été introduit dans le délai légal (plus de 15 jours) », « vu la décision du Bureau d'AJ de Saint Brieuc en date du 23 février 2016, notifiée le 23/02/2016 » et « le recours formé 11 mars 2016 ». Or, le cachet de la poste, qui fait foi de la date de notification (a) indique le 25, pas le 23, comme le prétend la Cour d'Appel, de telle sorte que j’avais fait mon recours dans le délai de 15 jours à compter de la notification.

Cette négligence ne pouvait être que volontaire—il s'agit donc d'une falsification de dates, pour deux raisons. La première, c’est que le paragraphe d'introduction de mon recours faisait un rappel des différentes dates : « Par lettre datée du 23 février 2016, envoyée le 25 février 2016 et réceptionnée le 7 mars 2016 (preuve en PJ), vous m’informez du rejet de ma demande d’AJ [...] ». La deuxième raison, c’est que, comme annoncé (« preuve en PJ »), figurait en pièce jointe, sur la partie gauche de la page 6, la copie de l’enveloppe du courrier par lequel j’avais été notifié du refus, avec un cachet de La Poste indiquant ‘25–02–2016’. De plus, la Cour se réfère à un « délai légal » plus restrictif que celui qu'avait indiqué le bureau d'AJ de St Brieuc dans sa lettre du 23 février 2016 (notifiée le 25), soit : « peuvent être contestées les décisions [...] dans le délai de 15 jours à compter du jour de la réception de la présente notification » (NB : « réception »).

(a) Article 688 du code de procédure civile : [...] la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Parmi les qualifications pénales invoquées dans mes plaintes, certaines m'exemptent de condition (d'insuffisance) de ressource (Article 9-­2), réfutant ainsi, sur la forme, la décision de première instance . De plus, je satisfais la condition (d'insuffisance) de ressource telle que définie de l'Article 4 des textes sur l'AJ ; point qui n'a pas été contesté en première instance. Enfin, engager les services d'un avocat ne serait pas « sans entraîner un trouble grave pour le demandeur » (Article 5), ayant fait valoir une situation de quasi-précarité résultant du préjudice motivant les dites plaintes ; point qui n'a pas été constesté en appel, réfutant ainsi, sur le fond, la décision de première instance.

Dans le précédent 'Santambrogio contre Italie', le refus d'octroyer l'AJ était fondé sur la loi, et ne pouvait donc constituer une violation du droit d'accès à un tribunal prévu par l'article 6 § 1. Dans mon cas, il y a bien violation de ce droit fondamental, puisque, comme démontré plus haut, l'ordonnance statuant à l'irrecevabilité de mon recours repose exclusivement sur la falsification, par la Cour, de la date de notification du refus en première instance. La privation d'avocat qui résulte de cette violation est d'autant plus handicapante, pour me constituer partie civile, que je réside outre-mer ; point qui était explicite dans ma demande d'AJ en première instance (b), et que j'ai réitéré dans mon recours devant la Cour d'Appel (c).

(b) Dans le formulaire de demande d'AJ, sous la mention 'Vous souhaitez apporter des informations complémentaires sur votre situation' : « Depuis mars 2015, je réside en Floride, et suis enregistré au consulat de [...]. ») (c) Exemple, en annexe de ma lettre du 11 mars 2016 : « Je ne bénéfice pas de prestations sociales [...] ».

G. Respect des critères de recevabilité énoncés à l’article 35 § 1 de la Convention

Grief

Article 43 du statut de la magistrature. Violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive.

Recours exercés et date de la décision définitive

Par LRAR du 2 novembre 2016, nº 1E0016xxxxxxx, j'ai porté plainte auprès du Conseil Supérieur de la Magistrature, contre la magistrate et le greffier dejà cités, pour la violation décrite dans, et en utilisant une formulation semblable à, la section F ; violation que j'avais explicitement qualifiée avec l'article reproduit dans la colonne de gauche. En marge de cette plainte, dans le même courrier, j'ai fourni plusieurs signalements connexes, l'ensemble mettant en exergue le caractère systèmatique du déni de justice dont je fais l'objet.

NB : Ma plainte auprès du CSM est bien un « grief », mais pas un recours contre la décision de la Cour d'Appel par ordonnance du 8 septembre 2016 No 16/xxx. Spécifiquement, c'est une plainte disciplinaire contre des magistrats, dans le cadre de cette ordonnance. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce point, contrairement à ce que voudrait laisser croire le CSM, dans la suite qu'il lui a réservé (à suivre).

Par lettre du 10 novembre 2016 (notifiée le 14), le secrétaire général adjoint du CSM, Arnaud Borzeix, a accusé reception de mon courrier du [2 novembre 2016], mais sans en confirmer l'enregistrement, se contentant de rappeler des indications d'ordre général sur la saisine du CSM par le justiciable.

I. Liste des documents joints

[...]

Suite et fin ?

Suivant la réception d'un complément d'information envoyé dans le délai imparti, que la CEDH avait sollicité par lettre du 3 mars 2017, la CEDH m'a répondu « la CEDH siégeant entre le 4 mai et le 18 mai 2017 en formation de juge unique (C. Ranzoni assisté d'un rapporteur... ), a décidé de déclarer votre requête irrecevable ».

Ce n'est pas le fin mot de l'histoire. Il sera éventuellement divulgué, en application de la règle implicite mais évidente de ce blog : la justice étouffe, je balance, la justice fait son travail normalement, la publicité de mes affaires se fait, le cas échéant, dans les audiences publiques des tribunaux.

Notes :

(1) CR de l'Ordre des Médécins dirigé par le Dr Morali (un billet lui a été consacré)

(2) Procureur de St Brieuc, M. Bertrand Leclerc (un billet lui a été consacré) qui a succédé en 2014 à au « procureur controversé » ou reconnu pour ses « bons et loyaux services », Gérard Zaug, ça dépend des sources.

(3) Procureur Général, à l'époque Véronique Malbec, « une des premières nominations de hauts magistrats de l'ère Macron » (Versailles), sur la recommadation validée par le CSM, d'un rapport de la chancellerie intitulé « Transparence ».

(4) La CA-Rennes, à l'époque présidée par Philippe Jeannin.

