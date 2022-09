Je vous salue Élisabeth, pleine de grâce…

@ doctorix, complotiste

Les faits, c’est que Diana portait extérieurement les traces visibles d’un coup sur le front. Mais elle est morte d’une hémorragie pulmonaire rapidement diagnostiqué qui a entraîné un arrêt cardiaque fatal à la Salpêtrière après un premier arrêt dans l’ambulance de transfert vers l’hôpital.

Dans un article d’août 2017 intitulé Une princesse de Galles nommée... Patricia, je raconte les derniers moments de Diana. Et je mentionne la travail exécuté en vue de la présentation aux proches par ma cousine thanatopractrice et son assistant sur le corps de la princesse dans l’après-midi du 31 août.

Clive Leverton, le Royal Funeral Director a déclaré lors de l’arrivée du corps au Royaume-Uni : « The French embalmer had tried to make her face as presentable as possible. She had a bit of a bang on the forehead which they covered a bit, and she looked quite peaceful actually. » Des propos qu’il confirmera lors du procès intenté par Mohamed Al-Fayed.