Jean-Baptiste Duroselle, l’expert en peuples européens

« Cette vaste synthèse de l’histoire européenne a pour dessein de montrer combien l’Europe d’aujourd’hui trouve ses racines dans l’histoire. Sa géographie originale et éclatée, ainsi que sa diversité ethnique et linguistique étant autant d’obstacles à son unité. (…) L’historien réussit le tour de force de faire une histoire complète du continent depuis la préhistoire jusqu’à la construction européenne, tout en respectant les différences nationales. Dans cette genèse d’une conscience européenne, la religion, la culture, les sciences y ont une place de choix à côté de l’histoire politique traditionnelle. Un tel projet imposant nécessairement des silences, cette somme, dotée d’une chronologie fouillée, reste néanmoins un excellent outil de travail pour ceux qui veulent assurer leurs connaissances de base et embrasser dans son ensemble l’histoire de notre civilisation. » (Hervé Mazurel, historien spécialiste de l’Europe romantique, évoquant l’un des livres majeurs de Jean-Baptiste Duroselle).