John Major, l’héritier européen de Margaret Thatcher

En 2002, lorsqu’il fut demandé à Margaret Thatcher quelle était sa plus grande réussite, celle-ci répondit : « Tony Blair et le New Labour. »

Rappelons que la « Fabian Society » est à l’origine de la création, en 1900, du parti travailliste anglais et du « New Labour » en 1990 ainsi que, et surtout, de la « London School of Economics ».

Suite