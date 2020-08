Jusqu’à quand l’Europe cèdera-t-elle devant le sultan d’Ankara ?

En lisant ce matin la presse, je suis tombé sur un texte contenant les déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan à propos des dirigeants de la Grèce et du président Emmanuel Macron[1].

Le texte avec le titre : « Erdogan s'en prend à Macron et aux dirigeants grecs, « cupides et incompétents » » disait notamment : « Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié dimanche de « cupides et incompétents » les dirigeants de la France et de la Grèce, dans un contexte de vives tensions entre Ankara, Athènes et Paris en Méditerranée orientale. Ces déclarations virulentes interviennent alors que la Turquie célèbre dimanche le Jour de la victoire, une fête nationale marquant la mise en déroute des forces grecques par l'armée de Mustafa Kemal Atatürk, en 1922, lors de la guerre d'indépendance turque. »

Le texte poursuivait encore : « Un siècle plus tard, Ankara et Athènes, qui se disputent le partage des immenses ressources gazières en Méditerranée, font rouler les tambours de guerre, multipliant les manoeuvres navales sous les yeux d'une Europe préoccupée. « Le peuple grec accepte-t-il ce qui risque de lui arriver à cause de ses dirigeants cupides et incompétents ? », a d'abord lancé Erdogan lors d'une cérémonie de remises de diplômes à des officiers à Ankara. « Le peuple français sait-il le prix qu'il devra payer à cause de ses dirigeants cupides et incompétents ? », a-t-il ajouté. Ces propos du président turc reflètent la volatilité de la situation en Méditerranée après trois semaines d'une escalade déclenchée le 10 août par le déploiement d'un navire de recherche sismique turc dans des eaux revendiquées par Athènes. Dans un signe de soutien à la Grèce, la France a renforcé la semaine dernière sa présence militaire en Méditerranée orientale. Paris a en outre dénoncé dimanche le « comportement escalatoire » d'Ankara. »

Enfin, Erdogan, comme à son habitude, se déclarait prêt à des sacrifices précisant qu’il se demandait si ses ennemis étaient prêts aux mêmes sacrifices.

L’absence de réaction adéquate de la part de l’Europe devant les menaces de la Turquie, qui envahit quotidiennement l’espace aérien et maritime grecs, qui, ces dernières années, procède à des forages illégaux dans la zone économique exclusive de Chypre, qui menace la France, fait que le président turc se sent invulnérable et libre de faire ce qu’il souhaite dans la Méditerranée orientale et dans la mer Egée.

Le néo-ottomanisme est en marche et l’Europe siffle indifférente, en regardant ailleurs ! Le risque de voir la Méditerranée transformée en Mare Turca est visible, et il n’y a que le président français, Emmanuel Macron, qui agit par des actes forts, comme l’envoi de navires militaires sur zone ainsi que des avions militaires (Rafales).

Si rien n’est fait maintenant, après il sera trop tard…

* La photo vient du quotidien chypriote "O Phileleftheros", qui l'attibue au site des Emirats Arabes Unis.