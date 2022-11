Kherson libéré, mais menace nucléaire ?

Conclusion : si t’es pas avec l’Ukraine, t’es d’extrême droite

c’est à peu près du même tonneau que :

— si t’as un aquarium, c’est que tu aimes les poissons, et si tu aimes les poissons or, si tu aimes les poissons, c’est que tu aimes les animaux, donc les êtres humains qui sont des animaux et donc les femmes qui sont des êtres humains, et si tu aimes les femmes, c’est que tu n’es pas homosexuel. T’as un aquarium ?

— non

— eh ben t’es un pédé !