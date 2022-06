Kiev le 16 juin 2022 : une journée d’unité européenne historique !

@Joséphine

Merci pour le lien. J’ai voté ’’non’’ sur la question de l’adhésion de l’Ukraine sur le site du figaro (on ne dira pas que c’est un site complotiste, du reste je ne le suis pas non plus), il ne s’agit pas d’une question de sentiments ou d’idéologie mais de raison. A ce stade il y a plus de 180 000 votes et près de 55% de non.

Je ne pense pas que ce soit une question d’extension de la guerre, car il ne s’agit pas de l’OTAN, et Moscou doit rigoler que ce sot l’UE qui prenne en charge les ’’réparations’’ des dommages de guerre. Mais l’Ukraine est aux mains d’oligarques, et absorbe les aides comme le sable absorbe l’eau de pluie, encore un boulet de plus pour les pays fondateurs de la CEE.

Cela me rappelle un tout autre épisode, mais qui a quand même un certain rapport. Pendant des années j’avais versé à une association de lutte anti-cancer dont le fondateur semblait si convaincant et altruiste. Mais on a appris un jour qu’il détournait une partie des fonds.

il était légitime d’aider le pays à ne pas être totalement submergé, mais maintenant il convient de savoir concéder un peu pour ne pas perdre davantage. Chypre avait en son temps du renoncer sine die à la partie Nord investie par les Turcs pour ne pas disparaitre en tant qu’état, c’est un ’’conflit gelé’’ qui ne met pas en péril l’ensemble du monde.