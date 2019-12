« Bien au contraire, la spécificité de l’Allemagne c’est d’avoir triomphé des Romains et de tous les peuples dominés par eux. » . C etait des tribus hétéroclites vivant de razzias notamment en Gaule , pays riche et convoité et déja structures .en Oppidums Les Romains durent construire le limes ( mur sur plus de 550km ) afin de se proteger . Donc ce n etait pas pas l Allemagne ; L Allemagne c est Bismarck qui l a construite en s opposant a la France . Frederic II dit le despote eclaire regnait alors sur la Prusse !

« l’Allemagne n’a encore opté que pour la réussite économique » . C etait deja son choix initial, assoir sa prééminence par la force de son industrie et de son economie Les Allemands n ont jamais decide a etre les seconds gendarmes du Monde et nous laissent seuls en Afrique par exemple , Et ils ont raison

P Seguin le disait dans son celebre discours notamment sur le débat de l euro et le traite de Maastricht

Quand Macron est alle au USA en 2018, le politologue Georges Friedman , dans une article de l Express , considérait la France comme une colonie de l Allemagne . Il parlait au moins sans ambages

L Allemagne est un peuple la France nation Fichte parle de peuple allemand et Renan parle de nation